Una model d'OnlyFans amb força fama al portal, Courtney Tailor, ha estat acusada d'assassinar a ganivetades el seu xicot a principis d'aquest any. Va ser detinguda ahir a Hawaii per acusacions d'assassinat en segon grau. Es trobava a la paradisíaca illa del Pacífic per rehabilitar-se dels seus problemes amb les drogues. Ara, segons la informació del seu advocat, Frank Petro, serà extradita a Florida.

D'acord amb les paraules de Petro, l'actriu és totalment innocent i assegura que "Estic completament sorprès, sobretot perquè estàvem cooperant amb la investigació i ens vam oferir a lliurar-la voluntàriament si era acusada. Estem desitjant netejar el seu nom als tribunals", explicava al mig nord-americà TMZ. Christian Obumseli, un home nigerià, va ser trobat mort a l'apartament que compartia amb la seva parella. En principi, l'actriu assegura que el va apunyalar amb un ganivet, però que va ser en defensa pròpia per salvar la seva vida. Han sortit vídeos a la llum del moment dels fets, en què Tailor apareix totalment coberta de sang i emmanillada en una mena de garatge. OnlyFans model,!Courtney Taylor covered in blood after killing Nigerian boyfriend, Christian Tobechukwu Obumseli, at a Miami high rise



📽TMZ pic.twitter.com/yKxYc99Fdu — Boobs (@flliqqa) 8 de abril de 2022



📽TMZ pic.twitter.com/yKxYc99Fdu — Boobs (@flliqqa) 8 de abril de 2022 Al principi les autoritats van donar per vàlida aquesta versió, però ara pensen que hi ha prou proves per processar-la. Paral·lelament, la família de Christian assegura que el va assassinar a sang freda.