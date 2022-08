L’incendi forestal de Begís (Castelló) ha posat en perill la província i està descontrolat des de primera hora d’aquesta tarda, i ha provocat situacions dramàtiques i deixat, al seu pas, ferits, no només entre els efectius de bombers que lluiten contra el foc en primera línia, sinó entre els passatgers d’un tren provinent de Terol que s’ha vist sorprès per les flames. Tot i que de moment no hi ha confirmació oficial, diverses persones estarien sent ateses pel SAMU a Caudiel, fins on s’ha pogut traslladar el comboi ferroviari afectat per l’incendi.

Diversos passatgers d’aquest tren haurien saltat del tren pel pànic provocat per l’incendi. Segons les primeres informacions hi hauria vuit ferits, entre ells una nena d’entre 8 i 10 anys. El foc també ha sorprès els mateixos bombers, tant del Consorci Provincial de Castelló, com de la Generalitat Valenciana i de l’Ajuntament de Castelló, que també s’han desplaçat fins a la zona de l’Alt Palància per combatre unes flames cada vegada més perilloses. El foc ja ha cremat vivendes i el nucli urbà de Toràs, on la urbanització Montehoyuelo ha sigut una de les més afectades.