La Guàrdia Civil de València investiga una web fraudulenta que simulava la venda d'electrodomèstics després que 12 persones denunciessin aquests fets a diferents províncies espanyoles, com Astúries, Barcelona, Cadis, Cantàbria, Girona, Lugo, Múrcia, Sevilla i València.

L'operació va tenir el seu origen en la denúncia d'una veïna de la localitat de Xest (València) que va assegurar haver estat víctima d'una estafa en adquirir a través d'una pàgina web un electrodomèstic que, després del corresponent pagament, mai va rebre, han informat fonts policials.

Els agents es van adonar que en una web es publicitaven per vendre diferents electrodomèstics a un preu molt inferior al del mercat actual, per la qual cosa van iniciar unes investigacions per identificar-ne el responsable.

Després de l'anàlisi del compte beneficiari del cobrament de les transferències, els agents van trobar un total de 12 abonaments per aquests mateixos conceptes, amb un valor total de 3.270 euros entre els dies 16 i 17 de maig, que han estat bloquejats per l'entitat bancària.

La web tenia registrat el domicili social a Màlaga, en una adreça i telèfon que pertany a una empresa de nom similar, actualment tancada, la qual cosa va fer pressuposar que havia estat creada de manera fraudulenta per a la comissió d'aquests fets delictius, no tenint cap activitat comercial.

Els agents van aconseguir identificar la responsable de la citada web, una dona de 49 anys i de nacionalitat espanyola resident a la localitat de València de Don Joan, que està sent investigada per 12 delictes d'estafa. Les diligències han estat lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Requena (València).