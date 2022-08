"Han localitzat en Nacho". Lola Hijar, la seva mare, confirma trencada pel dolor la pitjor de les notícies. Després d'un any d'intensa cerca, les seves restes han estat trobades al Monte de las Mercedes (San Cristóbal de La Laguna). Nacho ha estat localitzat aquest dilluns, poc després de començar la batuda, molt pròxim a les seves pertinences que el passat 16 d'agost havien estat localitzades per dos joves que volaven un dron.

"Hi ha un DNI"

Tenerife. Dos joves volen el seu dron al Monte de las Mercedes, l'aeronau perd el control i cau pel vessant. El terreny és escarpat, ple de mala herba, però els seus amos el tenen localitzat. No queda una altra, han de baixar. No és fàcil, però sí viable. Al costat del dron, albiren alguna cosa: un sac de dormir, una cartera i diversos pots de menjar. No hi ha ningú, no hi ha res més. "Hi ha una cartera", anuncia un. S'acosten. "Hi ha un DNI".

La documentació no deixa dubte, és el DNI d'Ignacio Palmero, Nacho, el jove desaparegut des de fa un any a Tenerife. El mateix que, un dia abans, tots els mitjans de comunicació de Prensa Ibèrica, a través de Cas Obert, portal de successos del grup editorial de Diari de Girona, recordaven que portava un any desaparegut. El jove de 30 anys a qui Lola, la seva mare, buscava sense descans des del 14 de juliol de 2021.

Helicòpters, gossos i un grup d'agents batien aquest dilluns el vessant de las Mercedes a la recerca d'en Nacho. Després d'un any sense respostes, sense indicis, sense res, la recerca feia un gir. Ho feia al voltant de la troballa: la seva documentació, la seva cartera, una mica de menjar i un sac de dormir.

"He estat una setmana esperant que activin l'operatiu. El dimarts van aparèixer les seves coses, fins avui no s'han posat a buscar", assegurava la seva mare.

Des que es perdés la seva pista, familiars, amics i afins d'en Nacho han intentat buscar indicis, respostes. "Des del principi la Policia Nacional va apuntar al suïcidi", lamenta la dona. "No teníem res, però algú que es vol treure la vida potser no s'emporta un sac de dormir, no?".

Nacho ja descansa, Lola, la seva mare, continuarà lluitant, "han trigat poquíssim a donar amb ell". Ha trobat al seu fill, queda esclarir què li va passar.