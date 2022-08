Un home de nacionalitat romanesa i de 45 anys que va rebre el 30 de juliol passat una brutal pallissa a mans d'un altre home al costat d'un bar del Portil, a Punta Umbría (Huelva), ha mort després de 23 dies ingressat a l'hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva en no poder superar les lesions sofertes.

Fonts hospitalàries han indicat a EFE que la víctima va morir ahir a la nit després que romangués en coma induït des que va ser traslladat al centre hospitalari el dia dels fets.

Els fets van tenir lloc el 30 de juliol a les proximitats d'un bar del nucli costaner de El Portil quan, per causes que no han transcendit, la víctima va ser agredida per un altre home, i li va causar ferides de gravetat.

Els fets van ser gravats per la càmera de seguretat de l'establiment, cosa que va permetre la identificació i la localització posterior de l'agressor, que va ser detingut el dia posterior a l'agressió.