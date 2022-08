Dos menors de 13 i 15 anys han resultat ferits i es troben en estat crític després de precipitar-se d’un pis de Badalona per escapar d’un incendi al pis on vivien. Una tercera persona que es trobava al mateix habitatge, de 18 anys i cosí dels dos adolescents, ha quedat ferida en estat menys greu per inhalació de fum. Els Bombers han rebut l’avís a dos quarts de deu del matí i treballen en la seva extinció al carrer Quevedo. El cos s’hi ha desplaçat amb vuit dotacions. El foc està confinat i no hi ha perill de propagació ni vertical ni horitzontal. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Badalona estan donant suport a la tasca dels Bombers.

Hi ha un total de tres afectats: dos menors en estat crític traslladats als hospitals Germans Trias i Pujol i Vall d’Hebron, i una tercera persona ferida de 18 anys en estat menys greu traslladada a l’Hospital Municipal de Badalona. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat una desena d’unitats terrestres, així com un equip de psicòlegs. El cap de territorial dels bombers de la Generalitat, Pep Colas, ha explicat que en arribar al lloc dels fets han observat com les flames sortien per la finestra. Tot i que han pogut extingir l’incendi de forma ràpida ha apuntat que es tractava d’un foc “intens”. Paral·lelament, han vist com dues persones es precipitaven per la finestra, confirmant que es tracta de dos menors d’edat que es troben en estat crític. Pel que fa a les hipòtesis de la causa, ha apuntat que de moment no es poden saber perquè encara estan en procés de finalitzar l’extinció. Pel que fa a l’estructura de l’edifici, Colas ha explicat que es troba en “perfectes condicions” i que els veïns podran tornar “sense problema”.