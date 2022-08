Una dona de 67 anys ha mort aquesta nit a Zalla (Biscaia) quan caminava per la vorera i li ha caigut a sobre un fanal derrocat per un turisme que ha tingut un accident de trànsit, el conductor del qual no tenia permís de conduir i es trobava sota els efectes de l'alcohol.

El conductor del cotxe, un jove de 25 anys, ha estat detingut pels presumptes delictes contra la seguretat viària i un possible homicidi imprudent, segons ha informat l'Ertzaintza. El succés ha tingut lloc al voltant de les onze de la nit de dimarts quan el turisme circulava en sentit Güeñes i, a l'alçada del barri d'Orive va sortir de la calçada i va xocar contra un fanal. A conseqüència del cop, el fanal va caure i va colpejar a una dona que caminava en aquell moment per la vorera acompanyada d'un familiar. Bombers i sanitaris es van traslladar al lloc per atendre a la víctima, però no van poder salvar-li la vida. El cos va ser traslladat al Servei de Patologia Forense de Biscaia i la seva acompanyant va ser evacuada a un centre hospitalari a causa d'un atac d'ansietat que va patir.