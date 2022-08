Un jove de 20 anys va ser arrestat aquest passat diumenge per violar presumptament una noia francesa de 24 anys en el seu domicili del centre de València després de convidar-la a la seva casa. "No he pogut controlar-me", va ser el missatge que li va enviar l'endemà el noi tractant de demanar-li disculpes. La víctima li va dir clarament que no volia tenir sexe amb ell aquella nit i, de matinada, es va despertar amb l'acusat damunt d'ella i amb restes de semen a les cames i la seva roba interior.

Els fets van passar dijous passat 18 d'agost quan l'ara detingut va convidar al seu domicili a una jove francesa que havia conegut aquella nit. La noia, que havia estat bevent alcohol, assegura en la seva denúncia que en entrar a la casa de l'acusat li va cridar l'atenció una catifa i que el jove es va asseure a meditar. Afegeix que li va aclarir que no volia sexe. Es va quedar adormida i quan va despertar va veure que estava tacada de semen. L'arrestat ha quedat en llibertat amb càrrecs.