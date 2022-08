Les celebracions de bous al carrer al País Valencià han causat una nova víctima mortal, en aquest cas una dona en els festejos de Beniarbeig, a la comarca de la Marina Alta (Alacant). Segons ha pogut esbrinar aquest diari, els fets han passat aquest dijous en la deixada de vaques al recinte taurí. És la segona víctima mortal a la comarca després de la mort d'un home de 64 anys de Pedreguer, que va morir després d'estar nou dies ingressat a l'Hospital de Dénia per la cornada que va rebre durant un correbou.

La morta és una dona de 65 anys molt coneguda a les festes dels bous al carrer de Beniarbeig. La víctima ha mort a l'acte en rebre una única cornada al pit després de girar-se i veure's sorpresa per una vaqueta que, pel que sembla, l'hauria agafat desprevinguda i l'hauria colpejat contra els barrots, que feien de límit. Immediatament, s'han suspès els festejos i tots els penyistes estan consternats pel tràgic succés, que s'ha cobrat una nova víctima mortal als bous al carrer del País Valencià.

Aquest any ja en són set les persones que han perdut la vida en festejos de bous al carrer al País Valencià, fet que acosta la xifra a la pitjor que es recorda en l'última dècada, l'any 2015, quan van ser set les vides que es van cobrar aquest tipus de festes, i que va motivar, entre altres qüestions, que la Generalitat establís una normativa de festejos taurins tradicionals molt més completa en matèria de seguretat, tant per als participants i espectadors com per als mateixos animals.