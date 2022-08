Té sis anys, és una Spaniel Bretó, es diu Thais i des d'aquest dilluns s'ha convertit en un referent de la Unitat Canina de Policia Nacional. Aquesta gossa ha aconseguit, a l'espera de la confirmació d'ADN, la localització del cos sense vida d'Ignacio Palmero, desaparegut des de fa un any a Tenerife.

Aquest dilluns i pocs minuts després d'iniciar-se el dispositiu de recerca, l'olfacte de la Thais va ser implacable i va portar als agents de la Policia Nacional fins a les restes mortals del jove desaparegut. Estaven en una pista forestal coneguda popularment com 'la pista de Las Hiedras', al Monte de Las Mercedes, zona en la qual el passat 16 d'agost dos nois que feien volar un dron van trobar les seves pertinences de l'Ignacio.

"Va dirigir-se directa tan bon punt la van deixar anar", assenyalen fonts pròximes al cas, "no va tenir dubtes, va sortir corrent i va marcar el punt". Àgil, intel·ligent, perfectament entrenada i amb un olfacte poderós, no és la primera vegada que participa en una batuda, però sí la primera que troba una persona desapareguda.

Olorar, rastrejar, detectar i marcar. És el seu ritual establert. La seva tasca, el seu objectiu. Per a això entrena i viu. Miguel Ángel Díaz, policia expert en Cerca i Localització de Restes Humanes (R.E.H.O.) és el seu guia, el seu ensinistrador, la seva ombra. L'agent humà que caminai viu amb ella.

"Va arribar a la unitat de petita, la vaig acollir a casa quan era un cadell i quan va complir l'any va començar a treballar", explica a Cas Obert el policia, que porta a la unitat de Guies Canins de la Policia Nacional des de 2008.

Perfectament entrenada, la seva preparació és àmplia, "treballa per a dues especialitats, és una gossa detectora de substàncies estupefaents, armes i diners i, a part, localitza cadàvers". Treballa intensament, i ho gaudeix. "Cada matí fa pràctiques. Corre, juga. Treballa jugant. S'ho passa molt bé", afirma l'agent.

El seu físic, la seva agilitat, i el seu olfacte la van portar a la unitat. Thais posseeix un centre de recepció d'olors quatre vegades major que qualsevol humà. Té uns deu mil receptors, enfront dels 1.500 que té l'home. La seva perícia supera, també, a qualsevol equip d'última generació del millor forense.

Feien volar un dron

Una setmana abans que la Thais trobés en Nacho, a la mateixa muntanya, dos joves feien volar un dron. L'aeronau va perdre el control i va caure per un vessant del puig. El terreny era escarpat, però van aconseguir localitzar-lo i recuperar-lo. Però, alhora, van trobar una motxilla, un sac de dormir i diversos pots de menjar. No hi havia ningú. No hi havia res més. "Hi ha una cartera", va dir un. "Hi ha un DNI", va afegir.

Un dia abans, Cas Obert donava veu a Lola Hijar. La dona denunciava que el seu fill Nacho estava desaparegut des de feia un any a Tenerife. El buscava sense descans des del 14 de juliol de 2021.

Els joves del dron, en llegir el nom de la documentació, van trucar a SOS Desaparecidos: La documentació corresponia a Ignacio Palmero Hijar. Seguidament, tal com els va recomanar l'associació, van explicar la seva troballa a la Policia Nacional. La recerca va fer un gir per complet. Es va programar una batuda: mitjans humans, aeris i gossos farien una batuda per la muntanya. Havien d'esperar l'arribada de la Unitat Canina, amb seu a Las Palmas de Gran Canaria, en la qual treballa la Thais.

"L'han localitzat"

"L'han trobat. Han localitzat en Nacho". Lola confirmava la pitjor de les notícies. Davant la previsió de la batuda, la mare del jove va volar des de la Palma -on resideix-, fins a Tenerife, "he de ser-hi". El resultat va arribar tan sols arrencar el dispositiu. "Ha estat molt ràpid tot", explicava trencada de dolor.

Des que es va perdre la seva pista, familiars, amics d'en Nacho van intentar reconstruir els seus passos. Buscaven indicis, respostes. No van arribar fins a aquest dilluns, 22 d'agost. Gràcies a la tasca de la Thais.

El punt de partida el van donar els joves que van fer volar el dron, el punt final el va posar l'agent canina. La Thais ha aportat respostes, encara que tristes, a la seva família. S'ha guanyat el premi: jugar amb la seva pilota, amb el que el seu guia la compensa quan fa bé el seu treball; s'ha guanyat amb honors formar part de l'elit de la Unitat Canina de Cerca i Localització de Restes Humanes (R.E.H.O.) de la Policia Nacional.