El portal italià FanPage ha compartit noves dades sobre un crim que ha commocionat Itàlia durant els darrers dies: el futbolista Giovanni Padovani, que actualment formava part del club Sancataldese Calcio de quarta divisió, hauria matat presumptament la seva parella, Alessandra Matteuzzi, utilitzant un martell i un bat de beisbol.

El cas ha sorprès tot el món del futbol, i més per la fredor amb què el jove de 26 anys hauria comès aquest crim: la premsa internacional assegura que quan la dona va arribar a casa seva, mentre parlava per telèfon amb la seva germana Stefania, va ser sorpresa i el jugador la va atacar violentament amb un martell i un bat de beisbol.

Des de l'altra banda del mòbil, la germana va escoltar diversos crits: "no Giovanni, no, per favor, ajuda!". Però ella va ser incapaç de fer res atès que viu a 30 quilòmetres de distància: només va poder trucar a la policia, que es va personar al lloc dels fets el més ràpid possible. Tot just arribar, Padovani va dir: "m'alegro que hagin arribat".

El futbolista havia viatjat a Bolonya per sorprendre Alessandra, deixant la concentració del seu equip, i demanant permís al club. Quan va ser descobert per la policia, va ser detingut per ser el principal sospitós d'un assassinat amb violència.