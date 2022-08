Es diu Isabel del Castillo Hortelano, té 57 anys i pateix Alzheimer. La seva foto inunda tots els racons de Madrid i es comparteix a les xarxes socials. Un batalló de gent la busca, però ella no ho sap. Potser no recorda la seva adreça, o camina cansada, desorientada: fa onze dies que està desapareguda.

Família i investigadors demanen màxima difusió per ajudar en la seva cerca i localització. Una desaparició que es converteix en inquietant, de risc extrem, ja que és una persona vulnerable. Des de fa dos anys té Alzheimer diagnosticat, necessita medicació i és dependent.

"Va sortir de casa (a Navalcarnero, Madrid) el divendres, 19 d'agost, sobre les 20.00 hores", explica la seva filla Yoanna. "Venia d'un viatge a Grècia amb la meva tia i el meu pare, on havien estat un mes i mig". La Isabel, potser nerviosa pel trajecte, va aprofitar que el seu marit estava al bany per sortir de casa. Va travessar la porta. No va dir res. No han tornat a veure-la.

Restaurant grec

"Va néixer a Madrid, però va passar molts anys a Móstoles, on d'adolescent es va mudar amb els meus avis", explica la Yoanna. "El 2002 els meus pares es van mudar a Navalcarnero". Abans de l'Alzheimer, la Isabel i el seu marit, van regentar diversos restaurants. "Els meus pares s'han dedicat tota la vida a l'hostaleria. El meu pare és grec i tenien restaurants de menjar grec a Madrid".

El primer el van obrir el 1997 i, "tot i que sempre anaven amb cotxe, puntualment, al llarg d'aquests 20 o 30 anys, han fet el trajecte amb la línia d'autobús 528 des de Navalcarnero fins a Madrid". *Navalcarnero, Móstoles i el centre de Madrid poden ser llocs als quals hagi volgut anar la dona, per rutina, per costum. "Diuen que les persones amb Alzheimer que es perden tornen a llocs en els quals han estat, perquè recorden més els moments antics que els recents".

Últim punt: la plaça del poble

La seva família, en alerta des del primer moment, ha aconseguit reconstruir alguns dels passos de la Isabel des que va sortir de casa el 19 d'agost gràcies a les càmeres d'alguns establiments. "La primera la grava relativament prop de casa, a uns 30 metres, és una avinguda gran que puja cap a la rotonda del Parc Municipal de Navalcarnero en la qual hi ha moltes parades d'autobusos. En aquesta rotonda sabem que agafa el carrer que porta fins a la plaça (Plaça de Segòvia, Navalcarnero)".

El segon enregistrament es registra a les 20.30 hores a la mateixa plaça. "La imatge no ajuda molt, però sembla que torna a sortir, torna a agafar la direcció per on va arribar", desfà els seus passos, "camina pel mateix carrer, en sentit contrari, cap a la mateixa rotonda de nou".

"Demanem a tots els establiments que tinguin càmera de seguretat que, si us plau, revisin els seus enregistraments o els lliurin a la Guàrdia Civil, podria resultar clau per donar amb el seu parador".

Reconeix i recorda el seu nom

Diagnosticada d'Alzheimer des de fa 2 anys, "encara que no estava molt avançat", la Isabel no feia cap mena d'activitat "que requerís cap responsabilitat", afirma la Yoanna. Prenia medicació perquè l'avanç de la malaltia fos més lent. No la portava al damunt, sí la seva documentació, tampoc portava telèfon. "Durant l'últim any no usava el seu mòbil sola, nosaltres li passàvem les trucades. Estava sempre amb algú, no anava a cap lloc sense companyia".

No ha perdut la seva identitat. "Ella reconeix a tothom, almenys fins al dia en què va desaparèixer", afirma la seva filla. "A Grècia, els seus últims dies, igual, va reconèixer a tpthom". L'Alzheimer, en canvi, va minvar la seva orientació espacial, temporal: "una altra cosa era amb llocs, adreces, telèfons…".

"Respon al seu nom", explica la seva filla, "per la qual cosa és important que, si algú creu veure-la, reconèixer-la, si us plau que la cridi, ella es girarà".

De complexió normal, la Isabel mesura 1,65 m. Té ulls marrons i el pèl a mitja cabellera, ros, canós. Camina normal, "és forta, però està malalta", podria estar desorientada, cansada. "Un gest típic d'ella és mossegar-se el llavi de baix. Un altre és subjectar el colze amb una mà i, amb l'altra, agafar-se el llavi i mossegar-se també la part de sota".

Abans de la malaltia, parlava un grec perfecte. L'Alzheimer va afectar l'expressió. "Quan parles amb ella hi ha coses que deduïm pel context", descriu la seva filla. "Són converses que, des de fora, potser no tenen molt sentit. A una persona que l'escolti i no sàpiga el que li passa pot resultar-li inconnex. Hi ha paraules que no troba i llavors fa un volta per intentar trobar-la".

Oberta, simpàtica, "últimament estava més desinhibida", descriu la Yoanna, més sociable, "parlava amb gent que no coneixia, opinava, comentava".

En el moment de la desaparició vestia unes malles de ciclista negres, una samarreta de ratlles, una bossa marró clara amb estampat de dibuixos, unes xancletes blaves i una pamela (que podria haver perdut).