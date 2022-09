Els Mossos han detingut un home de 55 anys a Sant Vicenç de Castellet per cinc presumptes casos d'abusos sexuals a menors. Segons publica 'Regió 7', del mateix grup editorial que Diari de Girona, i ha pogut confirmar l'ACN, l'home té antecedents policials per fets similars. La policia va obrir una investigació arran de la denúncia dels pares. Les agressions haurien passat a una piscina. El detingut, veí de la zona, va passar dijous a disposició judicial. L'Ajuntament, per la seva banda, ha anunciat aquest divendres a la tarda que es presentarà com acusació popular en el cas, i ha indicat que s'ha reunit amb les famílies de les menors per oferir-los suport psicològic. El consistori i la Policia Local han col·laborat en la investigació per ajudar a identificar el presumpte autor.

L'Ajuntament afirma en un comunicat que vol presentar-se com acusació popular en el cas del veí detingut per presumpte assetjament a menors a la piscina municipal «per tal de poder seguir l'evolució judicial del cas». Alhora explica que les famílies han acceptat el suport psicològic i l'atenció especialitzada oferts pels serveis municipals. Finalment, el consistori ha expressat el rebuig a qualsevol acció o comportament d'assetjament o abús sexual, ha reiterat el suport a les víctimes i familiars i ha celebrat la «ràpida actuació» de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra en la identificació del presumpte autor dels abusos.