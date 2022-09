Els Mossos d'Esquadra han denunciat administrativament a un ciclista per conducció temerària en una carretera de Campins (Barcelona) aquest diumenge a la tarda.

El ciclista circulava per una carretera de corbes tractant d'avançar al cotxe que anava davant seu, segons mostra un vídeo del moment que s'ha viralitzat en xarxes socials i que ha suscitat repulsa perquè el ciclista va acabar atropellat.

En una via amb corbes, el turisme no permet l'avançament a la bicicleta. Fins i tot arriba a desplaçar-se a l'esquerra i a frenar davant d'ell. Seguidament, el ciclista l'intenta avançar per l'esquerra. En aquest moment, un altre cotxe que conduïa en direcció contrària col·lideix frontalment amb el ciclista, que s'emporta un bon cop i acaba a terra.

Denunciem administrativament aquest ciclista per conducció temerària. Els fets van passar ahir al vespre a Campins. A la carretera no posis la teva vida ni la dels altres en risc pic.twitter.com/trAVs38J5B — Mossos (@mossos) 5 de septiembre de 2022

En els comentaris, alguns usuaris retreuen al conductor del cotxe el seu comportament temerari per "tancar" al ciclista de manera perillosa i frenar expressament per a impedir-li l'avançament. Uns altres retreuen al ciclista el fet que no estigués circulant enganxat a la dreta, malgrat circular per un tram amb poca visibilitat.