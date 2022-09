Els cossos d'emergència han trobat viva una dona que ha estat desapareguda unes hores al mar de Barcelona aquesta matinada després d'entrar a nedar i no sortir-ne, segons ha avançat la periodista Anna Punsí i han confirmat a l'ACN fonts de la Guàrdia Civil. La dona va entrar a nedar cap a les 20.00 hores de diumenge, a les 22.00 van avisar que no l'havien vist sortir i es va iniciar la recerca. En les tasques hi han participat Guàrdia Civil, Bombers de Barcelona i Salvament Marítim. Cap a les quatre de la matinada, un vaixell que fondejava a mitja milla de la costa la va veure i la va pujar a bord. La dona va ser traslladada al port, on la va recollir el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).