La del fals CEO, la del SEPE... Diàriament veiem com les autoritats adverteixen de diferents tipus d’estafes que els estafadors utilitzen per robar diners als ciutadans. Ara, els Mossos d’Esquadra adverteixen d’una altra que té molt mala rima: la del fals advocat.

L’estafa del fals advocat consisteix en el següent: en primer lloc, l’estafador et truca per dir-te que el teu fill ha sigut detingut, normalment per haver provocat un «accident greu». Seguidament, la persona que truca diu ser l’advocat i et demana diners per pagar la fiança i, així, evitar que el teu fill entri a la presó.

La policia catalana assenyala que, normalment, aquests estafadors busquen persones grans perquè siguin les seves víctimes, per la qual cosa demanen als ciutadans que adverteixin els seus pares i avis.