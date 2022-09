Des de primera hora d'aquest dimarts un dispositiu busca a Isabel del Castillo, la dona amb Alzheimer desapareguda a Madrid. Ho fan prop de Casarrubios del Monte (Toledo), on una càmera de seguretat ha captat a la dona poc temps després de perdre-li la pista el passat 19 d'agost. «L'última imatge que teníem d'ella era a les 20.32 hores d'aquell dia en la plaça del poble», explica la seva filla Yoanna a CAS OBERT, portal de successos i investigació de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona. «Ara, la Guàrdia Civil ens ha dit que l'han vist en una càmera pròxima a la casa dels meus pares, caminant cap a la rotonda de la sortida 32 de la A-5 (Madrid) en direcció a la urbanització Calypo (Casarrubios del Monte)».

«Ahir, familiars i veïns vam estar tota la tarda en la zona», explica Yoanna. Des de primera hora d'aquest dimarts es bat amb un dispositiu expert. «A les 08.30 hores arrenquem amb la Guàrdia Civil, policia canina, Seprona i personal especialitzat». A l'operatiu se suma, també, Policia Local, Protecció Civil i voluntaris per intentar reconstruir els passos que va poder traçar Isabel quan es va perdre el seu rastre.

Isabel del Castillo va sortir de casa (a Navalcarnero, Madrid) el divendres, 19 d'agost, al voltant de les 20.00 hores. «Venia d'un viatge a Grècia amb la meva tia i el meu pare, on havien estat un mes i mig», deia la seva filla a aquest mitjà. La dona, potser agitada pel trajecte, va aprofitar que el seu marit estava en el bany per sortir de casa. Va travessar la porta. No va dir res. No han tornat a veure-la.