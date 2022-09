L'última reunió de neonazis i ultradretans procedents de tot Espanya va acabar a cops de puny i amb ossos trencats. El llavors líder nacional de Bastión Frontal, un jove anomenat Rodrigo M. que ja havia protagonitzat, entre altres fets, un assetjament a Pablo Iglesias, va sortir rere un ultra català, el va colpejar, el va llançar a terra i li va trencar la mandíbula.

El vídeo, gravat per les càmeres de seguretat pròximes a una discoteca, i obtingut per CAS OBERT, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona, mostra la brutal agressió i la complicitat d'altres seguidors nazis en aquesta venjança entre ultres. Rodrigo 'Bastión', cara visible dels neonazis espanyols junt amb Isabel Peralta, va ser detingut, va passar mesos a la presó i espera en llibertat ser jutjat per un delicte de lesions amb traïdoria.

Per veure el vídeo fes clic aquí

Va passar el 15 de gener. Els neonazis s'havien citat a València per fer una reunió. Fins allà hi va arribar el que era el seu líder, Rodrigo 'Bastión' junt amb desenes d'ultres procedents de Madrid, Catalunya, Extremadura i Navarra. Entre ells hi havia Iván, un seguidor neonazi català, segons les fonts policials consultades per aquest mitjà.

ROCK CONTRA EL COMUNISME

Després de la reunió 'política' durant el dia, a la nit els neonazis van acudir a un concert RAC (Rock contra el Comunisme). Les imatges de les càmeres de seguretat del carrer de la discoteca mostren primer l'ultra català, cap rapat, sortint en solitari del local. Mira cap enrere per comprovar que no ve ningú al darrere.

De sobte, es veu Rodrigo 'Bastión', amb la dessuadora del grup neonazi, corrent darrere d'ell. L'atrapa i comença a colpejar-lo amb acarnissament. Un grup de neonazis, liderat per un ultra valencià, contempla l'escena sense intervenir-hi. Tots vesteixen amb l'estètica nazi i botes militars, gairebé tots són homes amb el cap rapat, tot i que es distingeix alguna dona amb el telèfon mòbil a la mà. Quan la pallissa acaba, tornen al pub. A terra, amb la mandíbula trencada, queda l'ultra rival.

LLUITA DE PODER

La Policia Nacional va detenir finalment els dos militants de Bastión Frontal. Rodrigo M. a Madrid i Jorge P., a València, aquest últim per impedir «a altres persones socórrer l'agredit». La víctima va patir, «entre altres lesions, una fractura de mandíbula, resultat d'una agressió empresa per l'esquena, perdent en aquell moment el coneixement i evitant tota possibilitat de defensa».

La baralla es va originar per una lluita de poder en el si del grup neonazi, segons fonts de la investigació. «Pensem que es va tractar d'una baralla per control territorial, que l'ultra català volia controlar Bastión a València», expliquen les esmentades fonts. Aquestes lluites pel control del grup neonazi espanyol continuen actives.

PER L'ESQUENA

L'organització neonazi, però, va difondre un comunicat en el qual afirmava que «el nostre camarada Rodri va ser agredit per l'esquena amb una gerra de vidre i amenaçat amb un ganivet per la persona que després va resultar lesionada. Aquesta persona, que és aliena a l'organització, va posar en perill la integritat i seguretat de les persones que es trobaven presents».

Un àudio de militants catalans de Bastión Frontal, difós posteriorment per El Español, recollia l'estupor entre els neonazis: «Era a l'UCI gairebé vegetal, amb la mandíbula partida en tres trossos, alguna bretxa al cap... Quan em vaig assabentar que els havien detingut... uf, com els posin temptativa d'homicidi ja flipes».