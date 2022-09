Les aplicacions per mòbil de Vinted i Wallapop, entre moltes altres, permeten vendre articles de segona mà per aconseguir desfer-se d'ells o simplement treure una mica de diners. D'aquesta manera, tots aquells aparells o peces de roba que han quedat en desús acaben trobant nous propietaris, alhora que el venedor rep un benefici econòmic, acordat prèviament amb el comprador.

No obstant això, tal com han reportat diversos usuaris durant les últimes setmanes, aquestes plataformes també poden ser l'espai idoni perquè ciberdelinqüents duguin a terme pràctiques fraudulentes durant les transaccions comercials. Així ho ha avisat l'Oficina de Seguretat de l'internauta (OSI), des d'on alerten que grups de criminals s'han aconseguit fer amb dades tan personals com bancaries mitjançant un procés tan simple com eficaç.

'Traslladar' al venedor

Per aconseguir estafar a altres usuaris dins de les aplicacions de Vinted o Wallapop, aquests comencen per contactar amb un usuari que recentment hagi publicat un anunci en aquestes pàgines, sigui a través de missatges o de trucades telefòniques. Posteriorment, els responsables d'aquests fraus intenten convèncer al venedor que la transacció continuï fora del sistema de seguretat de les plataformes, aconseguint així el contacte personal de l'usuari per continuar la conversa a Whatsapp o Telegram.

Una vegada 'traslladats' a un altre espai digital, els ciberdelinqüents informaran que el suposat pagament ja ha estat fet, facilitant un enllaç fraudulent que suplanta a l'aplicació en qüestió, on apareixerà un missatge confirmant el pagament.

L'estafa conclourà amb un qüestionari en el qual s'insta el venedor a omplir un formulari amb les seves dades bancàries per poder rebre la transacció. Una vegada transferides aquestes dades, l'estafador ja podrà prendre el control del compte afectat. Des de les mateixes plataformes recomanen no utilitzar altres sistemes fora de la web, que és el lloc més segur per completar l'intercanvi. Així mateix, s'aconsella no clicar sobre cap mena d'enllaç, per molt poc sospitosos que sembli.