La Policia Local de Platja d'Aro ha enxampat un conductor que anava begut i tenia el permís retirat per ordre judicial. Els agents estaven fent un control i han aturat al conductor i després de comprovar les dades han vist que tenir el carnet retirat. A més, els agents han fet el control d'alcoholèmia i ha donat positiu i també el test de drogues, on ha donat positiu per tres substàncies diferents.