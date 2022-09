Antonio David Barroso va tenir una vida duríssima i un final cruel, segons la seva mare, l'única que sap on està el cos del seu fill. La criatura era, o és, perquè no se sap si continua viu, un discapacitat greu, amb un 91% de minusvalidesa, que no podia moure's ni menjar per si mateix. La seva mare, Macarena Díaz, està acusada de fer-lo desaparèixer el 12 de setembre de l'any passat. Fins a aquest moment, tots els testimonis coincideixen que es "desvivia" pel seu fill. La dona, que pateix trastorn bipolar i esquizofrènia, va sortir de casa seva a Morón de la Frontera (Sevilla) amb el seu fill a la part de darrere del cotxe.

Després d'un viatge erràtic per mitja Espanya, la dona va arribar l'endemà a una gasolinera de Carabias (Segòvia) i va dir haver llançat al seu fill, ja mort, a un contenidor d'escombraries prop de Madrid. Macarena està en llibertat, ha tornat a casa, i res se sap del destí d'Antonio David. Aquestes són les claus del cas, segons el sumari al qual ha accedit CAS OBERT, el canal de recerca i successos de Prensa Ibérica, grup editorial al qual pertany Diari de Girona.

1. Està viu o mort Antonio David Barroso?

La hipòtesi principal és que el xaval, que avui tindria 16 anys, està mort. Es basa en les declaracions de la mare, que no recorda el lloc exacte. En una altra ocasió, va apuntar que l'havia llançat "per un barranc". Les perquisicions de la Policia Nacional van arribar a assenyalar una zona de l'avinguda de Portugal, prop de la M-30. Es van repassar centenars de contenidors, també a Arroyomolinos i Navalcarnero, sense èxit. Durant setmanes es van estar revisant els abocadors de Valdemingómez i Pinto (Madrid), on s'emporten els residus d'aquestes zones, també sense èxit.

Quan estava ingressada en un hospital psiquiàtric, Macarena va arribar a fer un dibuix amb el que ella recordava de la zona on havia abandonat el "cadàver" del seu fill.

2. Quan i com va morir el nen?

Macarena va afirmar que el seu fill havia mort a casa seva, a Morón de la Frontera diversos dies abans (el 9 de setembre, segons la seva versió més repetida) que ella sortís amb el cotxe i el cos de la criatura. En un primer moment va afirmar que ella l'havia matat, subministrant-li una xeringa amb aigua. Després, va canviar la versió i va afirmar que Antonio David tenia febre, que havia començat a treure escuma per la boca i s'havia mort als seus braços. En altres de les seves caòtiques declaracions va apuntar que part de la família paterna portava temps drogant-los a ella i al seu fill.

3. Algú va veure a Antonio David viu aquells dies?

Diversos veïns de Morón i un sacerdot afirmen que van veure al nen, viu, encara que amb mal aspecte, pels carrers i en una església del poble els dies 9 i 10 de setembre, la qual cosa desmenteix la data de la mort aportada per la mare. Sigui com sigui, els dies abans del 12 de setembre, Macarena va buidar casa seva, es va desfer dels telèfons mòbils, va deixar mobles en un contenidor d'escombraries i va donar als seus dos gossos en adopció.

4. Déu, Jaume, crucifixos

La dona explica que, al principi, volia portar al seu fill a fer el camí de Sant Jaume per a veure si ocorria un miracle. La policia va prendre declaració al rector de l'església de San Miguel, a Morón de la Frontera (Sevilla). La mare li va demanar que beneís casa seva el 25 de juliol. Al sacerdot el va sorprendre la "gran quantitat d'imatges religioses" que hi havia a la casa on vivien la dona i el seu fill discapacitat. Aquest religiós va explicar que Macarena havia iniciat aquest "acostament a Déu" a finals de 2020, primer acudint a l'església una vegada a la setmana, sempre acompanyada del seu fill en cadira de rodes. Després, a partir del mes de juny, la dona anava a missa gairebé cada dia. Parlava molt amb el sacerdot, a qui va confessar que tenia pensat vendre la casa i portar al seu fill a viure a un centre especial de rehabilitació per a discapacitats d'Alcalá de Guadaira.

5. Una secta?

Una part de les investigacions va abundar en el canvi sofert per la mare en els últims mesos. Una treballadora social de Morón de la Frontera va confirmar el dràstic gir religiós a la vida de la dona. Va recordar que la va veure a finals d'estiu de 2021 i estava "canviada", va assegurar que portava "un gran crucifix sobre el pit" i que parlava de forma "més culta i educada, pràcticament alliçonada". Els policies li van preguntar si creia que Macarena podria tenir vinculacions amb sectes o grups esotèrics i la dona va respondre: "ho ignoro, però a causa de tots aquests canvis, podria ser". El germà de la dona, per part seva, va ratificar que ella anava cada dia a l'església, però va desmentir que tingués relacions amb una altra mena de grups místics. Admet que "hi ha la possibilitat" que la seva germana lliurés al nen a un grup religiós, encara que afirma que "no ho crec". El pare de la filla petita de Macarena, per part seva, va declarar que "quan va patir el primer brot psicòtic, el 2017, va començar a interessar-se per temes religiosos, cultes i sectes, visitant les esglésies diàriament, arribant a obsessionar-se que el seu fill podria ser curat en un d'aquests llocs". De fet, la imatge de Macarena en el seu perfil de whatsapp era, els dies abans de la desaparició del seu fill, un Crist crucificat i malalt.

6. El viatge final

La Policia ha anat recuperant imatges de càmeres de seguretat per tota Espanya. Així ha reconstruït les últimes 24 hores de Macarena, conduint el seu cotxe adaptat a la minusvalidesa del seu fill. Les imatges la mostren primer llançant dues grans bosses d'escombraries a la porta de casa i després ja conduint el cotxe. A les 10.30 del matí del 12 de setembre de 2021, una càmera de trànsit grava el cotxe on anaven la mare i el seu fill, a l'altura de Jerez de la Frontera, a la província de Cadis. Entre les 11.05 i les 11.12, diverses imatges recullen com la dona segueix el seu camí i passa per la capital gaditana, creua el pont de la Constitució de 1812.

7. A Càceres

A les 17.25 d'aquella tarda, Macarena i el seu fill, viu o mort, arriben a la localitat de Miajadas, a la província de Càceres. Les imatges d'una estació de servei mostren només a la dona, que compra una garrafa d'oli i es dirigeix de tornada al cotxe. Macarena va declarar davant la policia que havia hagut de comprar oli perquè el cotxe es reescalfava. De fet, en una de les imatges es veu com el vehicle té el capó obert. No es veu al nen, que segons la mare estava, ja mort, dins del cotxe. La policia va recuperar unes imatges de Macarena empenyent la cadira de rodes del seu fill. Van ser gravades per les càmeres de l'Hotel Triana, en Miajadas, però estan borroses i no s'aprecia a David.

8. L'última imatge de David

A les 21.10 d'aquella nit, una càmera de seguretat d'una botiga pròxima a l'Hotel Perales, a Talavera de la Reina (Toledo) mostra l'arribada de Macarena a l'hotel. Es veu a la dona que empeny la cadira de rodes i s'adverteix també la silueta del seu fill, David. Un empleat de l'hotel va declarar a la policia que va veure a la mare i al nen, i que ell va pensar que el xaval estava adormit. Macarena va reservar allà una habitació on, segons les seves declaracions, va dormir al costat del cadàver del seu fill. A les 00.35 de la nit, la mateixa càmera registra la sortida de l'hotel de la mare empenyent la cadira de rodes del seu fill. És l'última imatge, borrosa, d'Antonio David que la policia ha aconseguit recuperar.

9. Sola, a Segòvia

A les 4.05 de la matinada, Macarena apareix sola en la localitat de Riaza (Segòvia). Les càmeres de l'Hotel Plaza d'aquesta localitat la graven pujant les escales d'entrada. La dona ja va sola, porta posada la mascareta contra la covid i carrega una maleta. No hi ha rastre del seu fill. No hi ha habitacions lliures aquella nit i Macarena baixa les escales. Un veí del poble la veu deu minuts després llançant alguns objectes a un contenidor d'escombraries al carrer, davant de l'hotel.

10. La gasolinera

A les 7.05 del mateix matí, Macarena entra en una estació de servei d'una gasolinera a Carabias (Segòvia). Ha trigat gairebé tres hores en fer un trajecte de poc més de 40 quilòmetres. S'ha canviat de roba i porta el cabell recollit. Va sola i li explica a l'empleada que han "matat al seu fill". La dona avisa als serveis d'emergència, que arriben poc després i atenen la mare. Seguidament, és ingressada a la unitat de psiquiatria, primer a l'hospital de Segòvia i posteriorment en el de Valme (Sevilla). Els investigadors registren el seu cotxe i casa seva, sense trobar rastre del nen.

Macarena va rebre l'alta mèdica i va recuperar la llibertat. Ha tornat a casa, a Morón, on vivia amb el seu fill. Rep medicació per a la seva malaltia i ha d'acudir al jutjat periòdicament. Està investigada per la desaparició del nen. El pare de la criatura, Antonio Barroso, amb qui la dona està enfrontada, continua lluitant perquè es conegui el parador del seu fill. La dona insisteix que el seu fill va morir a casa, diversos dies abans que ella el fes desaparèixer, perquè, ha explicat als seus afins, "es va tornar boja" amb la seva mort.