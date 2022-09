Una menor de 15 anys ha estat víctima d'una brutal agressió homòfoba, en aquest cas, a la localitat alacantina de Sant Vicent del Raspeig. La menor, de nom Edurne, ha utilitzat les xarxes socials per denunciar els cops que un grup d'unes 10 persones, suposadament també menors, li van propinar quan es trobava al costat d'un grup d'amigues.

Segons relata la mateixa Edurne, ella es trobava en la tarda d'aquest passat diumenge amb un grup de noies, entre les quals es trobava la seva xicota, a l'interior d'una urbanització privada del municipi de Sant Vicent. Mentre gaudia tranquil·lament de la companyia de les seves amistats, un grup de nois, als quals ella els calcula uns tretze anys, van començar a insultar-la.

"Maricona, transsexual o transformer" van ser alguns dels insults que van dir-li a l'Edurne. Com ella mateixa reconeix, no és la primera vegada que pateix aquest tipus d'assetjament perquè "aquests comentaris porto rebent-los a gairebé tota la meva etapa de l'ESO, però en cap moment vaig tornar-m'hi pensant que si no els feia cas em deixarien en pau", però en aquest cas no va ser així.

En un moment donat, el grup d'assetjadors va aconseguir entrar a la urbanització, barrada, i es van acostar a la parella d'Edurne a la qual van tractar de robar el patinet elèctric amb el qual es desplaça. Intentant evitar el robatori, l'Edurne es va encarar a un d'ells i aquest li va donar una bufetada.

A partir d'aquí va començar una pluja de cops a la cara que li va deixar amb el nas sagnant.