La Fiscalia Provincial de Castelló demana 15 anys de presó per a un pare i 30 anys de presó per a una mare per presumptament abandonar, maltractar, abusar sexualment i drogar als seus cinc fills menors d'edat. Tots dos progenitors, en llibertat provisional per aquesta causa, s'asseuran el mes vinent d'octubre en el banc dels acusats de l'Audiència Provincial de Castelló en un judici que durarà cinc sessions. Quan van succeir els fets, la família vivia a Almassora i, posteriorment, al Grau.

"No van afrontar la menor cura dels seus fills, incomplint de manera greu i reiterada els deures inherents a la pàtria potestat, per la qual cosa després dels intents fallits d'intervenció dels Serveis Socials es va declarar als menors en situació de desemparament assumint l'entitat pública la seva tutela", assenyala el fiscal en el seu escrit d'acusació. Un document que relata multitud de circumstàncies aberrants que semblen trets d'una pel·lícula de terror que dibuixa el que podria ser una espècie de casa dels horrors. Quan en el 2010, els petits, entre els 10 i els dos anys d'edat, van ingressar en el centre d'acolliment Penyeta Roja, es van apreciar en els menors "indicadors de risc derivats de la negligència en la seva cura i atenció, com ara mal estat, desnutrició o desescolarització". Els processaments consumien substàncies, especialment heroïna i cocaïna, "en presència dels seus fills", que anaven a buscar la droga, "arribant a provar tals substàncies". A més, la mare, presumptament, es prostituïa i robava als clients davant dels nens, algun dels quals robava coure amb el pare, a més de ser "manats per la seva progenitora a robar diners a casa del seu avi". Així mateix, els pares mantenien relacions sexuals davant d'ells, a més de veure pel·lícules pornogràfiques en la seva presència. Una de les nenes va ser, segons el Ministeri Públic, víctima d'abusos i agressions sexuals per part d'un familiar i d'una parella de la mare, "sense que la mateixa ho impedís o actués". Els petits eren "agredits amb crueltat per la seva mare, que els colpejava amb pals o ferros, arribant a posar a un dels menors un recipient de cuina bullint en la zona genital". Greu i continuat maltractament físic, psíquic, emocional i sexual El fiscal sosté que a conseqüència de "la seva història vital i del greu i continuat maltractament físic, psíquic, emocional i sexual sofert pels menors, per part dels seus progenitors, com pel que va ser company sentimental de la mare, presenten una gran interferència en la seva salut mental i en el desenvolupament de la seva personalitat, com a seriosos problemes que venen precisant d'una atenció terapèutica continuada". El fiscal acusa els pares dels delictes de maltractaments, contra la integritat moral, exhibicionisme, exhibicionisme de material pornogràfic i lesions. La Fiscalia, a més d'aquests cinc delictes, considera a la mare autora d'un altre continuat d'agressions sexuals contra una de les seves filles per omissió, és a dir, per no actuar per evitar-los. A més de la pena de presó, se sol·licita una indemnització de 100.000 euros per a tres d'ells i de 200.000 per a la filla pels danys i seqüeles.