La Policia Nacional investiga la mort accidental per negligència d’un invident de 58 anys que va morir dimecres en caure pel buit de l’ascensor de la seva finca, a València, des de l’accés del tercer pis. Va ser l’operari de la companyia d’ascensors que havia acudit a l’immoble a reparar l’aparell, avariat des de primera hora d’ahir, que va descobrir el cos sense vida de l’home, en el fons del buit de l’ascensor.

Segons la informació que està portant a terme el grup d’Homicidis de València, el mort, que residia en el cinquè i últim pis de l’edifici, ubicat en el número 5 de la Gran Via Ramón i Cajal, va mirar d’agafar l’ascensor a la seva planta, però, en veure que no responia a la crida i que la porta no s’obria, devia creure que estava parat en algun pis perquè algú hauria deixat la porta oberta, així que va començar a baixar per l’escala.

L’home ho va provar en el quart, però la porta tampoc es va obrir, així que va descendir fins al tercer. Una vegada allà, la porta sí que es va obrir, per la qual cosa va creure que era allà on estava aturat l’aparell i va fer un pas endavant i va caure al buit. L’ascensor, que estava avariat, circumstància que la víctima devia desconèixer, estava en realitat encallat a la quarta planta, raó per la qual s’havia cridat el servei tècnic.

Ara, la Policia Nacional mira d’esbrinar com va poder obrir-se la porta de l’ascensor a la tercera planta si l’aparell no estava en aquesta altura o si algú la va deixar oberta, cosa que va provocar que l’home acabés precipitant-se pel buit. Un altre dels punts és intentar establir a quina hora es va produir el sinistre i per què ningú el va trobar fins que va arribar l’operari.