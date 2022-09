"Les imatges… és el que més em maltracta psicològicament. Cada nit, cada moment, penso en la meva germana entrant a casa del seu assassí. Ella volia escapar d'allà perquè sabia que l'havien enganyat, va buscar la porta i ell no la va deixar sortir i va començar a donar-li cops. Manuela va començar a pensar no sortiria viva d'allà, i patia un cop, i un altre cop. En aquells moments sabia que li quedaven pocs minuts de vida i va pensar en els seus fills, en la seva família…". Emília Chavero fa més de sis anys que està atrapada en el dol pel crim de la seva germana Manuela.

Ho saben ella i la seva família i ho confirmen ara dos especialistes en salut mental que han valorat les seves seqüeles psicològiques i físiques: Eugenio Delgado, que està a la presó acusat de matar a la seva veïna Manuela a la seva casa de Monesterio (Badajoz) el 5 de juliol de 2016, no sols va ocasionar "un trauma" a la família de la víctima amb la seva mort, sinó que a més, els ha generat seqüeles "cròniques i altament incapacitants" en mantenir ocult, durant quatre anys, el cadàver de la dona, que va enterrar a la seva finca, nu i embolicat en un barnús i un llençol.

Dol congelat

"La no aparició del cos en el cas de desaparició" provoca en els seus afins un "dol congelat, la simptomatologia del qual anirà modificant-se depenent del temps que transcorri des de l'absència de la persona fins a l'aparició de la mateixa o de les seves restes. En el cas de Manuela estaríem davant una desaparició de llarga durada, la qual cosa aboca a la cronicitat d'aquest", conclou la psicòloga forense Ana Isabel Gutiérrez en el seu informe pericial, al qual ha accedit CAS OBERT, el portal de successos i investigació de Prensa Ibérica, grup al qual pertany Diari de Girona.

"Per a Emília, el fet que la seva germana Manuela desaparegués de manera inquietant no només és traumàtic sinó constitutiu d'un dol ambigu, sent aquest un dels tipus de dol amb major impacte psicològic i psicosomàtic per la impossibilitat d'abordar si més no l'acceptació del fet". La família de Manuela ha aportat al jutjat d'instrucció 1 de Zafra el diagnòstic realitzat per Gutiérrez i pel doctor José Carlos Fuertes, expert en psiquiatria.

Estrès posttraumàtic

Emilia Chavero pateix un trastorn d'estrès posttraumàtic i un altre ansiós depressiu amb "alts nivells de simptomatologia". Des de la mort de la seva germana, la dona experimenta "atacs de pànic, depressió, insomni i nivells elevats d'ansietat, caracteritzats per un estat general de nerviosisme, preocupació excessiva, dubtes constants i temor a equivocar-se". També sent "una sensació permanent d'amenaça, incapacitat per a experimentar emocions positives, té pensaments negatius que no aconsegueix treure's del cap (idees i imatges vinculades amb la mort de la seva germana, pensaments negatius sobre si mateixa, sobre els altres, el món o el futur...)".

Basant-se en les conclusions de tots dos experts, Emilia acusa el presumpte assassí de la seva germana d'un delicte de lesions psíquiques i un altre de mal moral. "L'ocultació intencionada del cadàver per part d'Eugenio durant ni més ni menys que quatre llargs anys ha donat lloc, entre altres coses, a la seva clara participació dels delictes de lesions psíquiques i contra la integritat moral dels meus representats", afirma en el seu escrit l'advocada d'Emília, Verónica Guerrero.

Els perits que han reconegut a la germana de Manuela destaquen en el seu informe que, en un cas de desaparició com el de la dona "l'impacte que suposa la incertesa continuada durant mesos o anys, encara que s'acabi trobant el cos de la persona -com va ocórrer amb Manuela- pot provocar una cronicitat en la psicopatologia desenvolupada" pels seus familiars.

Evidències de delicte sexual

A més, Delgado va amagar el cos de Manuela en "un acte conscient i voluntari, perquè va implicar una manipulació del cadàver, el seu transport, esforç i temps, amb la finalitat d'amagar a la víctima per a intentar eliminar la possibilitat que s'estableixi una relació criminal per mitjà d'evidències forenses o de qualsevol altra evidència, entre elles les de tipus sexual", defensa l'advocada d'Emília.

Segons la seva psicòloga, la germana de Manuela té "pensaments relacionats amb què qualsevol persona al nostre voltant pugui estar relacionada amb la desaparició" i idees obsessives sobre que el món pot ser un lloc perillós i insegur: "Jo no puc veure que un home agafa a una dona pel braç. No puc perquè ja m'imagino a l'altre agafant a la meva germana. Tot el que sigui violència contra una dona ja em recorda a la meva germana i no vull veure-ho".

Marta Calvo i Diana Quer

La família de Manuela se suma a les de Marta Calvo, Marta del Castillo i Diana Quer a l'hora de reclamar condemnes més dures per als assassins que ocultin el parador de les seves víctimes després del crim. Marisol Burón, mare de Marta Calvo, va registrar al Congrés dels Diputats una iniciativa legislativa perquè es tipifiqui com a delicte autònom l'ocultació de cadàver i es castigui a qui obstrueixi l'acció de la justícia, incrementant gratuïtament el dolor de les famílies. L'objectiu és que "la llei deixi d'emparar el silenci d'un assassí".

Els especialistes que han avaluat les seqüeles de la família de Manuela recorden en el seu informe que "l'impacte d'una desaparició forçosa és, des del punt de vista de la psicopatologia que pot provocar, encara més gran que la mort d'un ser estimat". Els qui coneixien i estimaven a Manuela han hagut d'afrontar totes dues realitats, a més del fet que l'acusat de matar a la dona no ha reconegut el crim i continua oferint, segons la Guàrdia Civil, "versions falses i contradictòries" sobre el que va ocórrer la nit en què la seva veïna va morir casa seva.

"Les emocions dolentes moltes vegades em dominen, paralitzen la meva vida. Això només ho entén la persona que hagi passat pel mateix que he passat jo", lamenta la germana de Manuela.