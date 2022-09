Un incendi ha cremat aquest diumenge al vespre un habitatge al carrer Portal de la Barca del Barri Vell de Girona. Els Bombers han rebut l’avís a dos quarts de vuit i s’hi han desplaçat amb sis dotacions. En arribar al lloc dels fets, han trobat l’habitatge -ubicat al segon pis de l’edifici- buit perquè els habitants ja havien pogut sortir al carrer pel seu propi peu. No hi ha hagut ferits. A hores d’ara, les flames estan controlades i, tot i que se segueixen investigant les causes, tot apunta que s’hauria originat per un defecte en una bombona de gas butà.