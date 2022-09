Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda cinc persones vinculades a l'atracament d'aquest dilluns de matinada al Bingo Vali de Tortosa, en el transcurs del qual ha mort una treballadora d'un tret i un treballador ha resultat ferit greu també per arma de foc. Entre els detinguts hi ha almenys dos homes i una dona, segons han explicat a l'ACN fonts testimonials, i la detenció ha tingut lloc a prop de la Catedral. Les dues víctimes van ser traslladades amb vida a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. La treballadora, que va rebre un tret al cap, va morir unes hores després. L'home, ferit per un tret en una espatlla, continua ingressat a la Unitat de Cures Intensives i no es tem per la seva vida, estable dins la gravetat.

La víctima mortal en l'atracament del bingo de Tortosa va rebre un tret al cap Segons fonts consultades per l'ACN, els atracadors van accedir al local vestits de negre i encaputxats. Quan van arribar van ferir l'home i al marxar, just després que la víctima mortal activés l'alarma, li haurien disparat a boca de canó. L'operació dels Mossos d'Esquadra ha estat conjunta amb la policia espanyola.