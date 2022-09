Els Mossos investiguen una possible agressió de vigilants del Poble Espanyol a una clienta

Els Mossos d'Esquadra han obert una recerca per a aclarir el succeït a l'interior del Poble Espanyol de Montjuïc, a Barcelona, a la matinada del diumenge 11 de setembre. Segons una dona que s'ha posat en contacte amb EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, va ser agredida per tres vigilants del recinte lúdic –dos homes i una dona– que la van treure a ròssec fins a l'exterior. Responsables de seguretat del recinte, no obstant això, afirmen que es va tractar d'un desallotjament "normal" que degueren efectuar a causa de l'actitud de la dona i que, a més, es va dur a terme mentre aquesta es regirava per a tractar d'impedir-ho.

La policia catalana, que va recollir la seva denúncia a penes unes hores després –el mateix diumenge al migdia–, va acudir al recinte d'oci nocturn del Poble Espanyol la setmana passada i va identificar a les tres persones acusades per la clienta. Segons les fonts policials consultades, la denúncia i la identificació van ser enviades a un jutjat d'instrucció de Barcelona. Llegeix la notícia sencera aquí.