S'imaginen estar passejant tranquil·lament pels carrers de Benicàssim aquest dilluns al migdia i trobar-se amb una vaqueta cara a cara? Doncs això els hauria pogut passar perfectament als veïns de la localitat castellonina, ja que un dels animals que participaven en el primer correbou de les Festes de Sant Tomàs s'ha escapat del cadafal al passar entre els barrots.

El correbou ha començat al voltant de dos quarts de dues del migdia i hi participaven vaquetes de la ramaderia D. Jaime Tárrega "Lucas" al recinte taurí de Benicàssim. La mida reduïda d'un dels animals que participaven en la cita taurina ha propiciat que pugui escapar per recórrer lliurement els carrers de la ciutat, que va iniciar aquest cap de setmana les festes patronals que s'allargaran fins al diumenge 25 de setembre.

Per sort, al cap de 10 minuts de la seva fugida, els col·laboradors taurins han pogut recuperar la vaqueta, que ja es trobava al càmping Bonaterra del municipi, ubicat a l'avinguda Barcelona. No s'han hagut de lamentar incidents més enllà de l'important ensurt que han tingut tant els participants del correbou com els veïns i turistes que s'hagin pogut trobar amb aquest animal campant lliurement.