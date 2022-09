Les dues víctimes per arma de foc en l'atracament del Bingo Vali de Tortosa, aquest dilluns a la matinada, van ser traslladades amb vida a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. La treballadora, que va rebre un tret al cap, va morir unes hores després al centre hospitalari mentre que l'home, ferit per un tret en una espatlla, continua ingressat a la Unitat de Cures Intensives i no es tem per la seva vida. Està estable dins de la gravetat. Segons fonts consultades per l'ACN, els atracadors eren tres i van accedir al local vestits de negre i encaputxats. Quan van arribar van ferir l'home i al marxar, just després que la víctima mortal activés l'alarma, li haurien disparat a boca de canó.

Quan els atracadors van accedir al local de jocs a l'interior només hi quedaven les dues víctimes, el client i la treballadora. L'establiment estava a punt de tancar. Segons expliquen fonts pròximes, el mòbil de l'atracament podria no ser econòmic perquè no s'haurien endut els diners que hi havia al bingo. El Bingo Vali està situat als baixos d'un edifici residencial de la plaça Corona d'Aragó, un dels principals accessos de la capital ebrenca. A la mateixa rotonda hi ha una benzinera amb servei 24 hores i un dels principals hotels de la ciutat. Maten d'un tret una treballadora d'un bingo de Tortosa durant un atracament El cas està sota secret de les actuacions i se n'ha fet càrrec l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos de la regió policial de les Terres de l'Ebre.