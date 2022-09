La ràpida reacció de la Guàrdia Civil ha evitat el que gairebé amb tota seguretat hauria acabat convertint-se en un nou crim masclista. Ha ocorregut a Tavernes de la Valldigna (València), on agents d'aquest cos van arrestar a mig matí del dilluns a un maltractador de 24 anys quan acabava d'emportar-se per la força una escopeta del seu pare i es dirigia, presumptament, a buscar a la seva exparella, amb la qual té una nena de dos anys, per a complir les seves amenaces de mort sobre ambdues.

L'arrestat, veí de Tavernes, va ingressar ahir a la tarda a la presó per ordre del jutge d'Instrucció número 4 de Sueca, amb competència en Violència sobre la Dona, després d'analitzar l'atestat policial i a instàncies de la Fiscalia, segons han confirmat fonts jurídiques a Levante-EMV, del mateix grup editorial que Diari de Girona

Els fets van començar a les 9.30 hores del dilluns, quan la víctima portava a la seva filla de dos anys a la guarderia i es va topar a la seva exparella, malgrat que ell té en vigor una ordre d'allunyament que li impedeix entrar a Tavernes i també acostar-se a la dona o a la nena.

És més, l'ara empresonat portava una polsera de control de moviments precisament per a evitar que trenqués l'ordre de protecció sobre la dona i la nena.

El maltractador, que està subjecte a aquestes mesures des de fa un any, després que les fixés el mateix jutge de Sueca després de ser denunciat per la jove per violència masclista, la va abordar just quan acabava de deixar a la petita a la guarderia, per la qual cosa la menor no va ser testimoni de l'incident.

"Si no vens amb mi ara mateix, mato a la nena"

Segons ha pogut saber aquest diari de fonts de tota solvència, el maltractador la va buscar per a comminar-la al fet que tornés amb ell, al que la dona es va negar. Seguidament, es va arrencar la polsera, l'hi va llançar i després la va amenaçar de mort a ella i a la nena, dient-li: "Si no vens amb mi ara mateix, mato a la nena".

La dona, espantada, es va escapolir i va cridar immediatament a l'agent de la Guàrdia Civil que té designada per a la seva protecció, mentre el presumpte agressor marcava del lloc.

Agents de la comissaria de Tavernes de la Valldigna, segons consta en l'atestat lliurat en el jutjat, es van posar immediatament en marxa per a tractar de localitzar i detenir a l'home per la ruptura de l'ordre d'allunyament, la qual cosa el convertia en presumpte autor d'un delicte de trencament, i per les amenaces greus, però també per a neutralitzar el risc que portés aquestes a la pràctica.

Una patrulla de la Guàrdia Civil es va desplaçar, en primer lloc, al domicili dels pares del sospitós, ja que els agents sabien que allà podia aconseguir una arma. I van encertar.

Quan van arribar a casa dels pares, a Tavernes, el van veure ja dins del seu cotxe, amb el motor en marxa i una escopeta de caça llesta per a disparar, per la qual cosa li van donar l'alt per a detenir-lo davant la certesa que marcava a la recerca de la seva exparella per a complir amb les seves amenaces de donar mort a la jove i a la nena de dos anys. Lluny de fer-los cas, va agafar l'arma de foc, que estava carregada, i va pujar a tota velocitat al pis altre cop.

Amenaces als agents

Una vegada a l'habitatge, es va atrinxerar al balcó i va amenaçar als agents amb obrir foc sobre ells, i també amb tirar-se un tret si s'acostaven. La crítica situació va fer que els guàrdies civils demanessin reforços i que desallotgessin immediatament les finques pròximes. Així mateix, van bloquejar l'accés al carrer, per la qual cosa desenes de veïns es van amuntegar darrere de la barrera del precinte policial, atents al que succeïa.

La resta d'agents en servei i l'oficial al comandament van acudir immediatament al lloc dels fets, i van començar una intensa negociació amb el maltractador, que es va prolongar per espai d'hora i mitja i va generar moments d'alta tensió.

Finalment, després de convence'l que el millor seria deposar pacíficament la seva actitud i lliurar-se, va accedir a lliurar l'arma i la munició, després de la qual cosa va ser detingut i emmanillat.

L'arrestat va ser portat immediatament al centre de salut de Tavernes de la Valldigna, on va ser reconegut per un dels facultatius, i després va ser conduït a la caserna.

L'home, que està acusat d'un delicte d'amenaces greus i un altre de temptativa d'homicidi, a més del de trencament, va passar ahir al matí a la disposició del jutge de Violència sobre la Dona de Sueca, que va decretar el seu immediat ingrés a la presó. Des d'ahir a la tarda es troba en la presó de Picassent.