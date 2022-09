"S'ha acabat, ja no treballo més per tu. Paga'm el que em deus i marxo". Van ser les últimes paraules d'Ibrahima Diouf, el temporer senegalès desaparegut el 5 de gener de 2021 a Villacarrillo (Jaén), al seu cap, Ginés Vicente. Ho explica a Cas Obert el seu amic Abdou Bity: "Aquell dia plovia molt, el camp estava enfangat i el patró va demanar a l'Ibrahima i a la resta de la quadrilla que anessin a la finca i recollissin l'oliva de totes maneres. Ell es va negar a treballar en aquelles condicions i van discutir. Llavors, l'Ibrahima li va dir que marxava".

Després d'aquella discussió, el jornaler va acudir a casa d'un compatriota per acomiadar-se: "Li va explicar que ja havia comprat el bitllet de l'autobús per viatjar a Cartaya (Huelva), on jo l'esperava perquè visquéssim junts. També el va avisar que havia quedat amb el patró aquella mateixa tarda a casa perquè li pagués el sou que li devia per un mes de treball. Després d'estar amb el cap, se'l va empassar la terra", recorda Abdou, que va denunciar la desaparició del seu amic a la Guàrdia Civil. Els investigadors del cas tenen la certesa que Ibrahima mai va arribar a agafar l'autobús.

Com va avançar Cas Obert, la Unitat Central Operativa i el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil estan registrant, des del dilluns, diverses propietats de l'empresari Ginés Vicente. Entre elles, un garatge en el qual, segons les perquisicions, es perd la pista del senegalès. Aquest dimecres, busquen amb georadar a la casa on s'allotjaven el temporer i els seus companys i on el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) inspeccionarà a fons un pou que hi ha al pati d'aquest habitatge.

Pare d'una nena

A més de 3.000 quilòmetres de l'olivar on va treballar per última vegada l'Ibrahima, la seva dona i la seva filla, de 7 anys, esperen notícies seves des de fa un any i vuit mesos. El jove va haver de separar-se d'elles fa cinc anys i deixar-les a la seva casa de Yene, el seu poble de 32.700 habitants, a 29 quilòmetres de Dakar, al Senegal. L'Ibrahima va viatjar a Espanya per poder donar a la seva família un futur millor.

Va recalar a Bilbao i, poc després, es va traslladar a Huelva, on va recol·lectar taronges durant quatre anys mentre vivia amb l'Abdou. "A Cartaya mai va tenir cap problema, és un noi callat, tranquil i molt treballador. Només volia guanyar tots els diners que pogués per enviar-los a la seva dona i a la seva nena", explica el seu amic. El 2020, "comencem a tenir menys feina, llavors un company nostre li va parlar d'un patró que necessitava temporers per fer l'oliva a Jaén i se'n va anar cap allà". El patró era Ginés Vicente.

L'Ibrahima no ho sabia, però el seu nou cap, amb el qual va començar a tenir problemes tan sols arribar a Villacarrillo "perquè no li pagava prou", havia estat investigat per la desaparició d'un altre temporer africà, Tidiany Coulibaly, un jove de 22 anys procedent de Mali al qual es va perdre la pista el 17 de desembre de 2013 després de reclamar un sou digne a l'empresari. Ginés Vicente va ser condemnat per explotar a Tidiany i a altres immigrants de la seva quadrilla, però va quedar absolt del seu segrest per falta de proves. Nou anys després, Tidiany segueix en parador desconegut.

Va arrencar els cartells

"No volem que passi com amb en Tidiany. Necessitem saber què li ha passat a l'Ibrahima, on està. I ens temem el pitjor, creiem que el patró ha matat al nostre germà", lamenta l'Abdou. Fa un mes, ell i dos amics més del temporer desaparegut es van desplaçar a Villacarrillo per buscar respostes i es van trobar amb l'empresari: "Estàvem enganxant cartells amb la foto de l'Ibrahima i va aparèixer Vicente. El patró va arrencar el cartell que acabàvem de posar mentre ens insultava i amenaçava. Ens deia: 'fills de la gran puta, sou mala gent, us denunciaré'".

Els compatriotes de l'Ibrahima van tenir una enganxada amb l'empresari i amb la seva mare: "li preguntem: 'has matat al nostre germà?' i ell va respondre que no coneixia a l'Ibrahima. Llavors, li insistim: 'si no tens res a ocultar, per què arrenques els nostres cartells? Per què estàs tan nerviós? Quina classe de cap ets que desapareix un treballador teu i no ajudes a buscar-lo i, a més, et queixes perquè el busquem?'", recorda l'Abdou.

"El matanegres"

Lluny de calmar-se, el patró "va anar perseguint-nos en el seu cotxe per tots els carrers del poble, cridant-nos i trencant els cartells de la recerca, així que vam decidir enganxar alguns prop de la seva casa. Llavors la seva mare va sortir a insultar-nos, cridant que nosaltres som tots uns lladres i que ens posarà a la presó".

A les sospites dels companys de l'Ibrahima, s'uneixen les d'altres veïns de Villacarrillo, que coneixen a l'empresari com "el matanegres". L'Abdou no oblida el que els va dir un d'ells: "Quan estàvem enganxant cartells un ancià que viu molt prop del patró es va acostar i es va interessar pel nostre cas. Li vam dir que havíem perdut al nostre germà. 'Per a qui treballava?', va preguntar. I quan li vam contestar que per a Ginés Vicente li va canviar la cara i va afegir: 'Oblideu-vos de veure'l amb vida, aquest home ha matat al vostre amic'".