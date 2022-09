Una dona va denunciar el passat dia 7 a la seva exparella per maltractar presumptament durant tres dies seguits al fill de vuit anys que tenen en comú, durant l'última estada del menor a l'habitatge del pare. Segons el testimoni de nen, l'acusat el va fer menjar la seva femta després de fer-se caca mentre la seva actual parella ho gravava amb el mòbil amb amenaces de difondre-ho entre els seus companys d'escola.

La denunciant va declarar estar sorpresa pel succeït. El dia 6 de setembre el seu excunyat, amb qui té bona relació, li va lliurar el nen al voltant de les quatre de la tarda a la població de Ventanielles (Oviedo), a pesar que habitualment el sol passar a buscar a les vuit. Quan va veure al nen, aquest presentava senyals d'una mà a la cara, el llavi superior amb una ferida i inflat, un hematoma al coll i unes ungles marcades al centre de la barbeta i la part posterior del coll.

Prèviament, el progenitor va telefonar visiblement enfadat a la mare per a dir-li que el menor s'estava portant malament i s'estava autolesionant, a més d'assenyalar que s'havia fet caca al damunt. Va ser llavors quan l'oncle del nen, que es va encarregar netejar-lo, va quedar amb la mare i li va donar el nen, com solen fer habitualment.

En recollir al petit, la dona va apreciar que tenia diverses ferides i els ulls plorosos i va ser quan el nen li va explicar que tant el seu pare com la seva parella portaven tres dies picant-lo i l'havien obligat a empassar-se els seus excrements perquè aprengués a no fer-s'ho al damunt.

Els fets estan sent investigats i l'advocat de la denunciant ha sol·licitat que se suspenguin les visites al pare, encara que el menor no l'ha tornat a veure des que van ocórrer els fets. El progenitor haurà de prestar declaració al jutjat la setmana vinent per a explicar la seva versió dels fets.