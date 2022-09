Manuel Achille Vallicera, un personatge públic molt conegut a Itàlia per ser tronista "Mujeres y hombres y viceversa", ha mort als 35 anys. Ha estat DJ Enrico Ciriaci qui ha confirmat la notícia, un dels seus millors amics i un conegut productor musical italià. Això sí, la feina de Manuel era ben diferent: es descrivia com a tatuador professional, i els que el coneixen només tenen paraules boniques cap a ell.

Un cop s'ha publicat la notícia de la mort de Manuel Achille Vallicera, el blocaire Amedeo Venza ha publicat un comunicat sobre això: “ha mort Manuel, extronista amb cor d'or... Tenia només 35 anys! Encara et quedava una vida sencera al davant... Només espero que estigui als braços de la seva estimada mare... No tinc paraules". Sembla que l'influencer italià no hauria superat la mort de la seva mare, la qual va morir ja fa tres anys.

Ludovica Valli, la noia a qui va pretendre en la versió italiana de Mujeres y hombres y viceversa el 2016, també ha reaccionat a aquesta informació que li ha trencat el cor: “estic sense paraules, estic realment afligida. Mai oblidaré la teva timidesa i els teus dolços ulls, conèixer-te va ser un honor. Ja pots descansar, que la terra et sigui lleu. Manuel, bon viatge. Romandràs per sempre al meu cor. T'envio i et seguiré enviant, allà dalt, sempre, les nostres abraçades".