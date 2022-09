La Guàrdia Civil i la jutge continuen lluitant per esbrinar què va passar la nit que va morir Esther López, als afores de Traspinedo (Valladolid). Sense una prova definitiva i amb un sospitós que proclama la seva innocència, els investigadors han decidit demanar ajuda a la multinacional Inditex, segons ha sabut Cas Obert, canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica.

Els moderníssims laboratoris que l’empresa fundada per Amancio Ortega tenen a Galícia analitzaran unes fibres trobades sota les ungles de la dona, el cadàver de la qual va ser trobat el 4 de febrer als afores del seu poble, per veure si són dels pantalons tipus xinos que vestia el sospitós d’acabar amb la seva vida la nit del 13 de gener.

Anàlisis químiques

Els forenses que van realitzar l’autòpsia d’Esther López van trobar diverses fibres sota les seves ungles. Van ser enviades al Departament de Criminalística de la Guàrdia Civil, on es va determinar que dues «s’ajusten amb les característiques físiques i composició química» dels pantalons tipus xinos i de color beix que vestia el veí investigat, Óscar S., la nit que Esther va morir.

Les anàlisis realitzades al laboratori central de la Guàrdia Civil van descartar que aquestes fibres corresponguin a la roba d’Esther, i sí que van afirmar que eren «compatibles» amb els pantalons del seu amic, l’última persona que va declarar haver-la vist viva la matinada del 13 de gener.

Tanmateix, les anàlisis de la Guàrdia Civil, amb els mitjans que compta la Benemèrita, no permeten anar més enllà amb aquest indici. Reconeixen que les fibres de cotó blanc, com les trobades sota les ungles d’Esther López, «per ser molt ubiqües, tenen escàs valor probatori» i que no es tracta d’una prova concloent, sinó només d’un indici.

Millors laboratoris

Per això els investigadors i la jutge han demanat ajuda a la multinacional. «Inditex té un departament d’anàlisi tèxtil molt modern que permetrà acotar i limitar molt més la procedència d’aquestes fibres; altrament parlaríem de milers de pantalons compatibles amb les fibres que tenia Esther sota les ungles», expliquen fonts del cas. Els experts d’Inditex compararan els resultats de l’anàlisi d’aquestes fibres amb els pantalons d’Óscar S., tipus xinos de color beix i la talla 44 que va ser comprada en una botiga de Zara.

És a dir, els experts d’Inditex miraran d’esbrinar «a quin lot, any de fabricació i fins i tot el punt de venda» de pantalons xinos corresponen les fibres trobades sota les ungles de la víctima. En resum, mirar de limitar aquesta coincidència i reduir al mínim possible el nombre de peces de vestir compatibles amb les que tenia la víctima.

Sense proves definitives

Óscar S., investigat pel cas i que sempre ha defensat la seva innocència, manté que va estar amb Esther i un altre amic aquella matinada, i que ella va baixar del seu cotxe, poc abans de les tres del matí, perquè volia continuar de festa i ell se n’anava a casa seva. Insisteix que no va tornar a veure-la. No hi ha cap prova definitiva en contra seu, després que les anàlisis realitzades a casa seva no trobessin restes de sang ni l’ADN d’Esther López.