Agents de la Policia Nacional han detingut a un home per abandonar al seu fill de tres anys en un cotxe durant quatre hores per anar a un prostíbul, segons ha informat un portaveu de la Prefectura Superior de Policia a Europa Press.

Els fets van succeir el passat dia 15, diversos policies van observar a un menor en el seient del conductor d'un vehicle estacionat en la via pública. Després de comprovar que no hi havia cap adult de referència pels voltants, van treure al menor per la porta del copilot, que es trobava oberta, per a donar-li protecció.

El propi menor va indicar als agents que el seu pare es trobava en un local travessant el carrer. Després de consultar les dades del vehicle, es va localitzar a la mare del menor a qui se li va fer lliurament d'aquest.

Paral·lelament, els agents van analitzar les imatges del local, on van veure que a les 20.30 hores un home baixava del vehicle, després d'haver deixat al menor a dins, i va entrar al club.

En visualitzar les imatges, els agents van interceptar al pare del menor a les 00.10 hores intentant abandonar l'establiment per la porta d'emergència davant la presència policial. Per aquests fets, la Policia el va detenir com a presumpte responsable d'un delicte d'abandonament temporal de menor.