El jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut per la mort violenta de la seva parella a Campdevànol, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La causa queda oberta per assassinat, agressió sexual i maltractament habitual de la dona de 21 anys. Segons fonts judicials, no consten denúncies prèvies relatives al cas. La jove va ser trobada morta aquest dimecres en el pis de Campdevànol on residia amb la seva parella. Presentava múltiples ferides i contusions a tot el cos i algunes podrien ser de dies abans

L'autòpsia ha determinat que la jove de 21 anys assassinada a Campdevànol va patir una mort lenta i dolorosa provocada per múltiples traumatismes i pèrdua de sang. La víctima presentava un total de més de 60 ferides per tot el cos entre contusions i incisions. També tenia cremades, diverses dents trencades i al seu coll s'han pogut identificar marques de pressió sense arribar a asfixiar-la. Es confirma que l'homicida la va agredir sexualment amb un objecte que li va fer talls de profunditat a l'interior de la vagina. El cos de la víctima es va trobar dimecres a dos quarts de quatre de la tarda després que l'investigat, un home de 37 anys amb antecedents policials per violència de gènere en relacions anteriors i tràfic de drogues, truqués al telèfon d'emergències. Va dir que la noia havia caigut en bici, li havia subministrat un medicament per calmar el dolor i no s'explicava com havia mort. La noia presentava senyals de violència. Per això, els Mossos d'Esquadra el van detenir després de prestar declaració com a presumpte autor dels fets i aquest dissabte ha passat a disposició judicial. Atenent a la petició del fiscal, Enrique Barata, el jutjat d'instrucció de Ripoll l'ha enviat a presó. La causa està oberta pels delictes d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, agressió sexual amb introducció vaginal violenta d'objecte tallant i maltractament habitual parella. Aquests delictes porten associades la pena de presó permanent revisable. El crim va consternar la població que va mostrar el seu rebuig contra aquest crim masclista fent cinc minuts de silenci a la localitat. L'Ajuntament de Campdevànol també va decretar tres dies de dol oficial. A Ripoll, població d'on era la víctima i on havia viscut fins abans d'anar a viure amb l'agressor, també es va fer un minut de silenci i es va decretar un dia de dol en record a la víctima i per condemnar el feminicidi.