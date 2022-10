Agents de la Policia Local de Lugo han detingut una veïna de la ciutat com a presumpta autora d'un delicte de violència familiar, després d'haver agredit suposadament la seva filla de 14 anys en el transcurs d'una discussió. Segons han informat fonts policials, els fets van passar la nit de diumenge, quan el 092 va rebre una trucada alertant d'una baralla familiar en la qual hi havia una menor implicada, en un domicili de la zona sud de la ciutat.

Els agents es van traslladar a l'habitatge i es van entrevistar amb una dona que es va identificar com a mare de la nena. Segons la seva versió, la menor volia sortir al carrer i ella es va enfadar i li va pegar «amb l'objectiu d'educar-la». Mentrestant, una de les funcionàries va accedir a l'interior del domicili i es va trobar en una habitació la menor plorant i molt nerviosa. La nena va explicar que li havia demanat sopar a la seva mare i, al no haver-hi res per sopar a casa, havia intentat demanar menjar a través d'una aplicació.

Com aquesta aplicació no li funcionava va manifestar a la seva mare la seva intenció de sortir per comprar alguna cosa per sopar. En aquell moment es va iniciar la baralla i, segons el seu relat, la seva mare la va colpejar a l'esquena amb el pal d'una escombra. La menor va explicar als agents que els episodis violents per part de la seva mare eren habituals i que ja hi havia expedients oberts a la Fiscalia de Menors. Els agents van avisar una ambulància, que va traslladar la nena a l'HULA i, donada la gravetat dels fets i la seva reiteració, van procedir a la detenció de la mare, com a presumpta autora d'un delicte de violència familiar.