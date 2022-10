Van néixer a Madrid amb el coronavirus l’any 2020. Van atacar menors immigrants i van fer un escrache a Pablo Iglesias. Bastión Frontal, que es van definir com a «social patriotes», s’havia convertit en aquests dos anys en el principal grup espanyol d’ideologia neonazi, el primer amb important participació de dones. La majoria dels seus militants eren joves entre 15 i 25 anys que viuen amb els seus pares.

Després de diverses lluites internes, inclosa una pallissa amb la ruptura de mandíbula a un militant, i diversos cops policials, els neonazis espanyols han decidit dissoldre la seva última màscara. Ho van fer, segons ha sabut Cas Obert, canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica (grup editorial de Diari de Girona), mitjançant un missatge de WhatsApp al grup de neonazis el 15 de setembre passat.

Sense diners ni persones

En el missatge, el portaveu del grup neonazi anuncia que «Bastión Frontal es dissol» i n’explica els motius: «No hi ha persones ni diners per pagar el local» de Madrid on estaven instal·lats. Per tant, el grup ultradretà queda «dissolt i desconnectat». Tot i que, això sí, el portaveu que anuncia la defunció del grup no perd l’esperança que «en un futur» puguin «ressorgir» amb un altre nom.

Hereus de Hogar Social Madrid, un altre grup ultra, Bastión Frontal s’havia anat estenent per diferents punts d’Espanya com Castella-la Manxa, Extremadura, València, Saragossa i Sevilla.

El seu baptisme de foc va tenir lloc el 13 d’octubre del 2020, quan van intentar realitzar una cacera de menors immigrants marroquins al barri de San Blas a qui van atribuir, falsament, la violació d’una jove del barri. La tarda del 14 d’octubre, una turba de nazis van acudir sota les seves cases amb el crit de «Ni un mena als nostres barris» i «No ens miris, tira’t».

Dos líders mediàtics

El seu ràpid creixement va ser possible gràcies, entre altres motius, a les figures mediàtiques de dos dels seus dirigents, Rodrigo Miguélez i Isabel Peralta, jove exfalangista que es va fer famosa per un discurs contra els jueus durant un homenatge a la Divisió Blava a Madrid.

Tots dos, Peralta i Miguélez havien abandonat ja l’organització aquest any. Ella va ser retinguda a l’aeroport de Frankfurt (Alemanya) i expulsada de tornada a Espanya el mes de març passat, quan intentava entrar en aquell país amb material nazi a la seva maleta. Mesos abans, al gener, ell va ser detingut i empresonat després de donar una brutal pallissa a un neonazi català durant una reunió dels ultres a València. Precisament Catalunya va ser l’últim intent de Bastión Frontal per créixer i sobreviure, però no van aconseguir instal·lar-se allà.