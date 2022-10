Una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, en coordinació amb l'Europol, ha permès desmantellar al País Valencià el laboratori més important d'Europa de l'última dècada en la producció de bitllets falsos de 500. La investigació va començar el 2021, quan es va detectar la circulació de bitllets de 500 euros d'una gran qualitat a bona part de l'estat espanyol. Els cossos policials, que van formar un equip conjunt d'investigació, amb més de 100 agents, han detingut onze persones, entre les quals l'impressor i els principals distribuïdors. Els investigadors calculen que els falsificadors van imprimir més de 8.000.000 d'euros i bona part es destinava presumptament a finançar activitats delictives, com la compra de droga.

D'una banda, la Brigada d'Investigació del Banc d'Espanya va tenir coneixement de nombrosos fets delictius arreu de l'Estat amb bitllets falsificats d'aquest indicatiu. També havia identificat el principal sospitós, que ja havia estat detingut el 2009 per fets similars. El nou bitllet fals tenia molts aspectes en comú amb els que ja s'havien intervingut anys enrere i la policia ja tenia constància de l'alta especialització i gran coneixement en arts gràfiques del sospitós.

Paral·lelament, l'agost del 2021, els Mossos d'Esquadra de la Unitat Central de Falsificació de Moneda van localitzar una bossa que contenia uns 4.000.000 d'euros en bitllets falsos de 500 en una localitat propera a Barcelona. Un cop realitzat el corresponent informe pericial dels bitllets per part del Centre Nacional d'Anàlisis del Banc d'Espanya van concloure que es tractava de la mateixa falsificació.

Una de les primeres gestions va ser remetre els bitllets trobats a Barcelona a la Policia Científica, amb la finalitat d'identificar les persones que hi havia pogut tenir accés. El resultat va ser positiu, ja que, a més de l'impressor, es van identificar cinc persones més, tots de l'entorn més proper.

Els investigadors van comprovar que el grup es va conèixer a la presó del municipi valencià de Picassent mentre complien penes de presó per diversos delictes relacionats amb la falsificació de bitllets i narcotràfic. El líder del grup investigat va llogar una nau industrial a la província de València i, amb la resta, va muntar un laboratori de fabricació de bitllets falsos amb maquinària professional.

Durant tres mesos van estar imprimint bitllets de 500 euros. Cada membre de l'organització tenia funcions concretes, com la neteja de les màquines d'impressió, la compra de paper i altres productes a la Xina o l'elaboració de les planxes.

El principal investigat vivia amb la família a una urbanització de luxe a la costa d'Alacant, on s'havia instal·lat després de sortir de la presó. No se li ha pogut acreditar cap tipus d'activitat laboral lícita. A més, prenia moltes mesures de vigilància en el dia a dia i utilitzava targetes de prepagament per a les compres del negoci il·lícit i així no deixar rastre de moviments bancaris.

Els investigadors han confirmat diversos viatges a la Xina per adquirir màquines i material per a les falsificacions. A principis del 2020, quan es van tancar les fronteres amb la Xina a causa de les restriccions de la covid-19 i davant la impossibilitat de comprar més material ni de poder viatjar al país asiàtic, els investigats van decidir traslladar el laboratori a una nau a prop del domicili de l'impressor, propera a l'Alfàs del Pi (Alacant).

Es tracta d'una nau força discreta, que s'utilitzava únicament per emmagatzemar el material que conformava el laboratori en espera de trobar-ne una de nova per a la producció. Allà l'impressor s'hi sentia força segur i se'l va ubicar en diverses ocasions, ja que es dedicava a reparar vehicles que venia a portals d'internet.

Des d'aquest punt vehiculaven la recerca de nous finançaments i matèries primeres. El grup investigat va esgotar tot el paper i els hologrames per continuar produint bitllets falsos.

L'especialització del grup i la qualitat de la maquinària i bitllets que feien era tan alta que van temptejar altres ubicacions per traslladar-hi el laboratori. Una al Brasil per falsificar reials brasilers i dòlars falsos i una altra, que va ser la triada per l'organització, era la de desplaçar-se a França per falsificar euros d'altres valors facials.

Explotació del cas

És en aquest punt quan els investigadors, tutelats pel Jutjat d'Instrucció número 4 de Sant Feliu de Llobregat, van dur a terme un dispositiu del cas per detenir les onze persones que conformaven el grup criminal per recopilar indicis de la comissió dels delictes pels quals se'ls investigava.

Fa uns dies, el 21 de setembre, es va realitzar de manera simultània un operatiu policial format per més de 100 agents dels tres cossos policials a les demarcacions de València, Alacant, Barcelona i Màlaga, on es van escorcollar sis domicilis, dues naus industrials i una caravana a Terol.

Sis del onze detinguts van passar a disposició del jutjat de Sant Feliu de Llobregat acusats de falsificació de moneda i pertinença a grup criminal. Tots han ingressat a presó. La resta van passar a disposició de les autoritats judicials de Màlaga i van quedar en llibertat amb càrrecs.

La investigació ha estat coliderada per la Unitat Central de Falsificació de Moneda dels Mossos d'Esquadra i la Brigada d'Investigació del Banc d'Espanya de la Policia Nacional. També hi han participat membres de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra i de diverses prefectures de la Policia Nacional, sota la coordinació d'Europol.