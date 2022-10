Infidelitats i gelosia les va decidir saldar una dona en enviar a un home fotos eròtiques de la seva parella, que havien estat capturades pel seu xicot sense el consentiment de l'afectada. La Policia Nacional ha detingut a Palma a una dona de 48 anys, de nacionalitat peruana, per un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets en un pervers cas de 'sexting'. El seu xicot, de 53 anys i també peruà, ha estat investigat per aquests fets. La investigació del Grup de Delinqüència Econòmica i Delictes Tecnològics de la Policia Nacional es va iniciar després que una dona denunciés a Palma haver descobert la difusió de fotografies íntimes seves sense el seu consentiment. Ella desconeixia la seva existència i no sabien com havien estat pujades a les xarxes socials.

Les posteriors indagacions dels investigadors de la Policia Nacional van determinar que, en realitat, aquestes fotografies eren captures de videotrucades. Aquestes les havia mantingut la denunciant amb un altre home i aquest va capturar imatges sense que l'afectada tingués coneixement d'això. A continuació els agents encarregats del cas van esbrinar que una dona, la parella de l'home que havia efectuat les captures, va descobrir aquestes imatges en el telèfon d'ell i va decidir enviar-les-hi a un altre home. Aquest havia mantingut una relació afectiva amb la denunciant. D'aquesta manera hauria consumat un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets amb connotació sexual, el denominat 'sexting'. La Policia Nacional ressalta que el mer accés a un telèfon mòbil sense el consentiment del propietari i sense autorització d'aquest ja constitueix un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets. Un altre punt passa amb la difusió d'imatges alienes sense comptar amb el beneplàcit de la persona que apareix en elles. Una vegada que les imatges surten d'aquesta esfera íntima, les possibilitats que es difonguin sense control i que s'arribin a convertir en virals poden ser molt elevades. D'aquesta manera, la víctima pot arribar a patir un greu perjudici. Davant un cas de similars característiques, els afectats el poden denunciar a la Policia o al Canal Prioritari de l'Agència de Protecció de Dades en la pàgina web. Una vegada denunciat, es garanteix l'eliminació del seu contingut en un termini màxim de 72 hores.