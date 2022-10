Els Mossos d'Esquadra han detingut un ocupa que dilluns a la tarda va agredir un veí de Mataró per recriminar-li que s'instal·lés il·legalment en un local de l'avinguda Maresme –lateral de la carretera N-II. Els fets van passar a dos quarts de quatre a tocar de la plaça del Gas i la víctima és un conegut de la propietària del local. L'home va acompanyar la dona fins al lloc en assabentar-se que hi vivien quatre persones des de feia pocs dies. Un cop allà els hi van recriminar i els van demanar que marxessin, moment en què un dels ocupes es va encarar. A l'home el va colpejar amb un pal al cap, provocant-li diverses ferides, mentre que a la dona la va empènyer a terra. El detingut passa aquest dimarts a disposició judicial.