El Grup de Patrimoni Històric de la Unitat de la Policia Nacional adscrita al País Valencià ha intervingut aquest any 34 obres d'art falses de reconeguts artistes que s'estaven comercialitzant al mercat fraudulent de diferents capitals d'Espanya per un valor pròxim al mig milió d'euros. La majoria de les obres intervingudes corresponen a importants artistes valencians com Joaquín Sorolla, Mariano Benlliure, José Benlliure, José Segrelles i Manuel Hernández Mompó, tot i que també hi ha altres obres atribuïdes a artistes de gran prestigi internacional com Tizià i Salvador Dalí.

En el transcurs d'aquestes operacions d'intervenció han sigut investigades fins a 64 persones per presumptes delictes d'estafa i contra la propietat intel·lectual d'unes obres que, en cas d'haver sigut comercialitzades pels canals legals habituals, «haurien arribat a un valor incalculable». Entre les obres intervingudes destaca una d'atribuïda a Salvador Dalí i que es publicitava per a la seva venda per un valor de 45.000 euros, segons ha informat la Generalitat valenciana en un comunicat. Les localitzacions i intervencions de la Policia de la Generalitat han tingut lloc a València, Madrid, Barcelona, Saragossa, Palma, Sevilla i Rubielos de Mora (Terol), i s'ha comptat amb la col·laboració de la Brigada de Patrimoni Històric de Madrid, Prefectura Superior de Policia de València, Catalunya, Aragó, Andalusia Occidental i Astúries. Els Jutjats d'Instrucció de València, Madrid, Barcelona, Saragossa, Mallorca, Sevilla i Terol s'han fet càrrec d'aquestes investigacions, iniciades el gener de 2022 i que han culminat el juny del mateix any. Per a la identificació de les obres i la seva corresponent autoria, s'ha comptat amb la col·laboració d'experts del Museu Sant Pius V de València, tècnics de la Direcció General de Cultura de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I), així com fundacions i especialistes. ESPOLI D'OBJECTES ARQUEOLÒGICS D'altra banda, la Unitat de Patrimoni de la Policia de la Generalitat també ha portat a terme en el mateix període diverses operacions en la lluita contra l'espoli d'objectes arqueològics. S'han intervingut 47 peces arqueològiques que es comercialitzaven a través d'internet, i que van ser espoliades en diferents jaciments arqueològics, segons les fonts. En una altra de les operacions es van arribar a intervenir 143 monedes i 89 peces ceràmiques, després d'haver sigut extretes de manera il·legal d'una vivenda ubicada dins de l'entorn de protecció del barri medieval de Bocairent. Aquestes últimes peces van ser dipositades al Museu Arqueològic d'Ontinyent i la Vall d'Albaida per indicació de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport. A més, s'ha procedit contra l'autor d'uns murals realitzats a l'interior de l'Ermita de Sant Cristòfol d'Alcoi (Alacant), a qui s'acusa d'un presumpte delicte contra el patrimoni històric en ser l'esmentat immoble un Bé de Rellevància Local. També s'ha recuperat una escultura de bronze, amb l'efígie del pintor Manuel Viola i feta per l'escultor Miguel Cabré Cazcarra. La peça es va sostreure de l'interior d'un immoble a San Lorenzo de El Escorial (Madrid) i s'ha procedit contra els seus venedors/posseïdors per un delicte de receptació.