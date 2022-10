Dos joves, un d'ells amb nombrosos antecedents, han estat condemnats a un any i mig de presó per dos delictes d'amenaces i un contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques després de reconèixer que van increpar a dues persones transsexuals a València, als qui van perseguir amb cotxe, amenaçant de matar-los per la seva condició sexual. Arribant fins i tot a espantar-los amb una cadena i a dir-los que els anaven a «ruixar amb gasolina per a calar-los foc». «Marietes i transvestits de merda, cal matar a la gent com vosaltres», són alguns dels missatges d'odi que van esgrimir contra les seves víctimes. Instants abans també havien insultat per motius homòfobs idèntics a una tercera víctima. A aquest fins i tot van fer amenaça d'intentar atropellar-lo, segons consta en l'escrit de fets del fiscal reconegut pels dos acusats.

Tots dos joves han acceptat penes que sumen l'any i mig de presó -sis mesos per cada delicte- després d'arribar a un acord totes les parts en el judici celebrat per conformitat aquest matí en la secció Cinquena de l'Audiència Provincial de València. Inicialment, s'enfrontaven a penes de tres anys i nou mesos de presó, segons la petició de la Fiscalia. A més de la pena de presó se'ls imposa una multa de 360 euros i el pagament conjunt i solidàriament d'una responsabilitat civil de 8.500 euros, pel mal psicològic a les seves víctimes. Igualment, s'ha dictat un allunyament de 300 metres i prohibició de comunicació amb les tres persones a les quals van increpar per motius homòfobs durant un termini de cinc anys. Els fets van passar durant la matinada del 23 de novembre de 2019 quan els dos joves circulaven en un vehicle pel carrer Joaquín Ballester de València. Des del cotxe van proferir expressions contra un home com que «anava a culejar a un marieta». Quan aquesta persona els va respondre dient-los què els importava, aquests el van espantar mostrant-li una cadena i fins i tot van fer amenaça d'atropellar-lo. Posteriorment, la van prendre amb altres dues persones, tots dos transsexuals, als qui després de preguntar-los insistentment quant cobraven, els van cridar: «marietes, us tallarem la polla, cal matar a gent com vosaltres». Quan les seves víctimes van intentar fugir, els acusats els van seguir amb cotxe «grinyolant rodes amb la intenció d'espantar-los» i els van amenaçar de calar-los foc. A un dels condemnats, defensat pel lletrat Jorge Abadía, se li ha suspès l'execució de la pena i no haurà d'ingressar a la presó en mancar d'antecedents, amb la condició que no delinqueixi en el termini de tres anys, pagui la responsabilitat civil i realitzi un curs de reeducació en matèria d'igualtat. En el cas del segon serà la Sala qui determini si se li suspèn o no la pena de presó en comptar amb una llarga llista d'antecedents.