El cost de la vida està pels núvols. Els preus estan cada vegada més alts i fer front a les factures s'està convertint en un autèntic maldecap per a moltes famílies. Moltes persones es veuen obligades a recórrer a mesures desesperades per poder fer front a la situació. Un d'aquests casos ha cridat especialment l'atenció del programa 'Espejo Público'. El matinal de Susanna Griso s'ha sorprès amb la mesura d'un home de la Corunya que, després de dues setmanes en llibertat després d'una llarga estada a la presó, ha decidit tornar a delinquir per tornar al centre penitenciari perquè no tenia un treball ni on viure.

Segons ha recollit el programa, l'home va agafar una navalla i es va dirigir a la sucursal d'un banc, on va demanar una petita quantitat de diners i, en sortir, va mirar detingudament a les càmeres perquè aquestes captessin el seu rostre. Després de diverses hores sense que la Policia el detingués, va ser ell mateix qui va decidir lliurar-se en la comissaria. Així, es va presentar amb dues bosses plenes de roba, disposat a tornar a ingressar en la presó. Un acte desesperat que han volgut destacar els col·laboradors del programa apuntant al fet que el cost de la vida està arribant a límits insospitats.