«Maricon, marieta, monstre. No hauries d’haver nascut. Acabarem amb tu i amb els teus. Maricon et matarem, d’aquí no en surts». Són les frases que recorda sentir Rafael Sevilla mentre sis joves li clavaven puntades de peu al cap la matinada d’aquest dissabte al final d’un pas elevat al barri de Malilla (València) a prop de les vies del tren.

Així ho ha denunciat el jove en xarxes socials i confirmat Levante-EMV, del grup Prensa Ibérica, a través de la Policia Nacional, davant la qual va posar una denúncia per homofòbia. Els agents van arribar després de l’agressió, quan el jove havia perdut el coneixement, i el van portar a l’hospital on afortunadament no té ferides greus, tot i que sí que pateix una petita pèrdua d’audició pels cops.

La denúncia va ser posada el matí d’aquest dilluns davant la comissaria de Patraix i el cas ha passat a la Brigada Policial d’Informació, un grup de la Policia Nacional especialitzat a investigar delictes d’odi, segons han informat fonts del cos.

Rafael té 30 anys, i tornava d’una festa amb els seus amics mentre escoltava música quan va veure un grup gran de gent molt jove. «No sé si tots arribarien als 18, eren molt molt joves», explica. Quan va passar pel costat, un grup de xavals es va separar i va començar a caminar darrere d’ell. «Al principi no hi vaig donar importància, però quan vaig notar que m’estaven seguint em vaig treure els cascos perquè anava escoltant música», relata.

Hola sí, soy yo el mismo maricón al que perseguisteis insultando a las 4:00 en el puente de las vías de tren de malilla en Valencia. Hasta que uno de vosotros me pegó una patada en la espalda tirándome al suelo. No os fue suficiente necesitabais más? — Ssweetxic (@ssweetxic) 16 de octubre de 2022

Va ser en un pas elevat per les vies del tres quan va començar a escoltar els insults. «Que et paris maricon, marieta, no corris, no caminis tan ràpid. Jo pensava que si els ignorava pararien», afirma. Però no van parar. En un moment, van començar a córrer darrere d’ell. «Llavors només vaig pensar que havia de sortir del pont, perquè si m’agafaven allà a saber què podien fer-me», recorda.

Va poder arribar al final del pas elevat, quan els joves el van atrapar i la van emprendre a cops de puny amb ell mentre li proferien insults homòfobs. «Només vaig notar una puntada de peu a l’esquena i vaig caure a terra», relata. «Em van agafar molt fort del braç per portar-me a un descampat que hi havia al costat, però em vaig resistir. Estava en xoc i vaig començar a cridar molt fort, així que dels cops de puny van passar a les puntades de peu al cap perquè callés», relata mentre se li trenca la veu. I es va quedar sense coneixement.

Després recorda estar envoltat de veïns i que la Policia Nacional el va portar a l’hospital. «Ara mateix segueixo en xoc i no em veig amb cor de sortir de casa a la nit jo sol», lamenta. Diu que vol denunciar perquè la gent conegui la seva història. «Perquè se sàpiga, que a dia d’avui continuen passant aquestes coses. Ves a saber què em podrien haver fet si no m’hagués sentit ningú».

Recentment el Ministeri de l’Interior va publicar un informe en què s’assegurava que els delictes d’odi per LGTBI-fòbia s’han multiplicat per tres des d’abans de la pandèmia. Mentre que el 2019 es van registrar 16 agressions a persones del col·lectiu LGBTI, el 2021 van ser 51 incidents d’aquest tipus, segons l’Informe sobre l’evolució dels delictes d’odi, publicat aquest dimarts pel Ministeri de l’Interior. Un de cada quatre fets investigats per la Policia Nacional ja estan relacionats amb l’orientació sexual o identitat de gènere, així que es tracta de la categoria més comuna d’aquest tipus de delictes.