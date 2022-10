Treballadors de la sala Apolo de Barcelona han localitzat aquest dimecres al migdia el cos sense vida del jugador australià de rugbi Liam Hampson al complex d'oci, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Un altre jugador, A. J. Brimpson, havia alertat aquest matí a través del seu compte d'Instagram que no veia el company des de feia 39 hores. L'últim lloc on havien estat junts era, precisament, la sala Apolo. Els Mossos han explicat que tracten el fet com una mort accidental després que el jugador caigués d'una alçada de 10 metres. Els dos jugadors estaven de vacances a Europa.