La model d'OnlyFans, Courtney Clenney va saltar a les capçaleres de diversos diaris fa uns mesos per assassinar el seu xicot a l'ascensor del bloc de vivendes. Així, la policia la va trobar plena de sang i directament va ser detinguda. Tot i això, la policia ha presentat com a nova prova un vídeo de dos dies abans de l'atac en què la dona va haver de trucar a la policia per patir por del seu marit.

Vídeo: Una actriu porno famosa és detinguda per assassinar a ganivetades la seva parella Així, la noia va trucar a la policia i tota la intervenció va ser gravada en vídeo. La model demanava a la policia que volia interposar una ordre d'allunyament pel fet que la seva exparella no volia marxar de la vivenda de Clenney a més d'amenaçar-la i exercir violència sobre ella diverses vegades. D'acord amb TMZ, se'ls pot veure al vestíbul del seu condomini demanant-li a la policia que l'ajudin a prevenir que li faci cap mal. La policia va dir a Courtney que no podien fer res, ni tan sols expulsar-lo de l'apartament, tret que demanés l'ordre d'allunyament directament als tribunals. En aquell moment, Courtney es trenca en llàgrimes insistint que està molt espantada i que ni tan sols gosa treure a passejar el seu gos. Els policies van intentar buscar el seu xicot però no el van veure al lloc dels fets així que van marxar. Dos dies després, la seva parella va aparèixer morta i ella havia fugit a Hawaii. Ara, el judici ha començat i s'estan començant a aportar proves en defensa de Clenney.