La Mireia, bilbaina de 24 anys, es va convertir dimecres a la nit en la dona més buscada d’Euskadi. L’Ertzaintza la va trobar ahir al matí, onze hores després que s’emportés un nadó nounat de l’Hospital de Basurto. Acusada d’un presumpte delicte de segrest, la jove es va disfressar de sanitària per entrar a l’ala de maternitat i emportar-se d’una habitació l’Aimar, un nadó de dos dies de vida. Caldrà esperar la investigació judicial i policial per saber per què Mireia –amb antecedents policials per furt, lesions i amenaces– va fer el que va fer. Tot apunta a un possible trastorn de salut mental.

La Mireia estava obsessionada amb ser mare. Tant, que havia comprat robeta de nounat, cotxet i bressol. Feia mesos que havia dit al seu nòvio i als seus amics que estava embarassada, segons publica avui ‘El Correo’, que difon una imatge aterridora: la que es va fer la Mireia fent moixaines a l’Aimar poques hores després de robar-lo. La jove la va enviar a uns quants amics per anunciar-los que havia donat a llum.

La Laura i el Paco, els pares de l’Aimar, posen avui feliços a la portada del diari de Bilbao. Pare d’una altra filla, anuncien, entre rialles, que no se separaran del seu nadó fins que faci 30 anys i comenten que l’Aimar tindrà sempre dos aniversaris: el dia que va néixer i dia en què la policia el va entregar als seus pares després d’unes hores de malson.

La pel·lícula de terror va començar a les nou de la nit de dimecres, quan la Mireia, abillada amb l’uniforme blanc d’Osakidetza (el servei basc de salut) va entrar a l’habitació on la Laura descansava amb el seu nadó. La Mireia, segons va explicar ahir el conseller de Seguretat, Josu Erkoreka, havia intentat robar altres nadons en altres habitacions des de les sis de la tarda.

Precedents a Sant Sebastià

El protocol sanitari a Euskadi ordena que tots els nounats han de sortir de l’habitació acompanyats per un progenitor o familiar autoritzat. La normativa es va aprovar el juny de 2014, després que una dona de 36 anys intentés segrestar un nounat a l’Hospital Donostia, on feia dos anys havia passat un cas similar.

Després de diversos intents frustrats, la presumpta lladre va entrar a l’habitació de la Laura, que no va sospitar d’ella. Com que trigava molt, es va començar a preocupar. El seu marit i ella ho van preguntar als responsables de l’hospital, però ningú els va saber dir on era l’Aimar. El Pedro va avisar un taxista perquè alertés tots els seus companys per l’emissora i la policia basca va començar un desplegament per la ciutat. Les autoritats van difondre per la xarxes socials les imatges de la lladre captades per les càmeres de seguretat de Basurto i van demanar la col·laboració ciutadana.

Llet de fórmula i biberons

A aquelles hores, la Mireia –que després de sortir de l’hospital va comprar llet de fórmula i biberons en una farmàcia– estava a casa d’una amiga. Li va dir que acabava de donar a llum i que no tenia on quedar-se. L’amiga no va sospitar i la va acollir a casa seva. Va ser ella la que li va fer les fotos amb el nounat.

Després de passar la nit a casa de la seva amiga, la Mireia va decidir fugir, perquè el rapte de l’Aimar ja era notícia de portada. Una vegada al carrer, va anar a un edifici de vivendes pròxim i va deixar el nadó a l’estora d’una porta del vuitè pis. Va trucar al timbre i va fugir. La propietària de la casa, quan va obrir la porta, no es podia creure el que estava veient. Acabava d’escoltar i llegir la notícia, així que ho va tenir clar: és el nadó que han robat.

🎥 Declaraciones del hijo de la vecina que ha encontrado al bebé secuestrado ayer por la noche en el Hospital de Basurto pic.twitter.com/eD6H25LE5S — Boulevard Radio Euskadi (@Boulevardeitb) 20 de octubre de 2022

En declaracions als periodistes, el fill de la propietària de la vivenda va comentar que el nadó estava en perfectes condicions, net i intacte. La dona, l’Alicia, es va posar nerviosa i va trucar ràpidament al 112. Els agents van trigar pocs minuts a arribar-hi. «La meva mare estava histèrica i atacada, però tot ha sortit bé. El nadó estava molt tranquil, gairebé adormit», va explicar el jove, que va insistir que ni ell ni la seva mare van veure la presumpta lladre.

Els metges van acudir a casa de l’Alicia i es van posar en contacte amb el Pedro i la Laura per donar-los la millor notícia de la seva vida: el seu nadó estava sa i estalvi. Tranquil, ben vestit, alimentat i en perfectes condicions.

Faltava l’última peça del puzle: trobar la Mireia. L’Ertzaintza va pentinar tot Bilbao. Va ser definitiva la trucada als agents d’uns veïns que van alertar que acabaven de veure prop d’un frontó la presumpta lladre en un parc amb una altra persona. Era, efectivament, la Mireia.

Una vegada arrestada, la jove passarà a disposició judicial. Després de dos dies d’horror, ara els agents i els jutges hauran de determinar què va passar i per què va passar.

L’altra pregunta –com va poder passar– té una explicació més fàcil. Malgrat els protocols, la realitat és que Basurto és un hospital molt gran, amb quatre entrades principals i on, en realitat, hi pot entrar qualsevol. En declaracions a ‘El Correo’, una infermera va deixar clar que els sanitaris estan per ocupar-se de la salut dels pacients i no per controlar visites.