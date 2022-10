La Guàrdia Civil ha detingut a València a un veterinari de 59 anys com a presumpte autor d'un delicte de falsedat documental i delicte continuat de maltractament animal per tallar il·legalment crestes a més de 4.400 galls de baralla en 17 províncies d'Espanya. La detenció, realitzada en el marc de l'operació Cornellius, ha tingut lloc després de tenir coneixement del descrestat i desbarbat de galls per part d'un veterinari que exercia a la província de València, a la clínica de la qual els investigadors van sol·licitar les actes pertinents per a aquesta activitat.

Després d'analitzar les mateixes, la Guàrdia Civil ha descobert més de 100 documents en els quals figuraven 4.445 galls tipus «combatent espanyol» descrestats i desbarbats -tant mascles com femelles-, segons fonts de l'institut armat. El veterinari va dur a terme aquest tipus de maltractament als galls a les províncies d'Alacant, Almeria, Astúries, Càceres, Cadis, Cantàbria, Castelló, Granada, Huelva, Madrid, Múrcia, Palma, Pontevedra, Sevilla, Toledo, València i Saragossa. En algunes d'elles ni tan sols va arribar a ser present, estenent una acta falsa. A més, tots els galls van ser descrestats i desbarbats quan tenien un mes, tres i fins i tot nou, quan la legislació marca que només pot realitzar-se en menys de 72 hores des del seu naixement. Normalment, aquest tipus de pràctiques són utilitzades per a les baralles il·legals de galls i, legalment, aquesta mutilació es fa a aquesta espècie per benestar animal i, exclusivament, als mascles. Aquest fet porta com a conseqüència un postoperatori molt dolorós perquè afecta nombroses terminacions nervioses, segons les fonts. Les diligències han estat lliurades a la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme de València